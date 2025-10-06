Povilas Poderskis padarė pokyčių Aplinkos ministerijoje: „To nesu matęs istorijoje“

Buvęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas sako, kad P. Poderskis būtent sau sustiprino kanclerio galias ir taip toliau valdys ministeriją. Dabartinis Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, kad tokie sprendimai yra laikini ir nesijaučia praradęs valdžią.
To dar nebuvo matę
Pernai gruodį ranką spaudęs prezidentui ir jau rugsėjo pabaigoje oficialiai aplinkos ministro pareigas palikęs P. Poderskis priėmė dabartinio aplinkos ministro, K. Žuromsko kvietimą tapti Aplinkos ministerijos kancleriu. P. Poderskis šias pareigas jau pradėjo eiti.
Tiesa, P. Poderskį vos tapus aplinkos ministru lydėjo ne vienas skandalas – noras pertvarkyti ministro kabinetą, „Audi“ pakeisti į BMW, įsigyti naują „iPhone“. Taip pat viešumoje daug klausimų sukėlė ir keturių dienų komandiruotė už maždaug 5 tūkst. eurų į Prancūzijos Gvianą Pietų Amerikoje.
O prieš palikdamas aplinkos ministro pareigas P. Poderskis pasirašė ministro įsakymą, kuriuo kai kurias sritis iš ministro ir viceministrų perima kancleris.
„Jis, palikdamas vieną postą, tą postą apiplėšė ir praturtino, sustiprino kitą postą, į kurį tuoj pat, po trumpų atostogų, ketina atsisėsti. Naujasis ministras pats sutinka su tuo, kad būtų nuskausmintas, apiplėštas“, – teigė apžvalgininkas Vytautas Bruveris.
„To nesu matęs istorijoje, kad išeinantis ministras paskutinę savo darbo dieną atiduotų kancleriui visas galias. Realiai Povilas Poderskis tiesiog toliau valdys ministeriją, nes tokius dalykus turi spręsti ministras, bet jis avansu pasiėmė visas galias“, – tikino buvęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas.
Kanclerio pareigos sustiprintos laikinai
Palyginus ministro, viceministrų ir kanclerio atsakomybių sritis matyti, kad kancleris iš ministro perima net devynias svarbias įstaigas, kurios apima aplinkos, miškų, statybų sektorių. Tokias, kaip, pavyzdžiui, Aplinkos apsaugos departamentą, Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, Valstybinių miškų urėdiją. Taip pat iš ministro perima strateginę komunikaciją, o iš vieno viceministrų – būsto tvarumo ir prieinamumo klausimus.
„Kancleriai dažniausiai yra administratoriai, o ne politikos formuotojai. Tai dabar politikos formavimas nuleistas į kanceliarijos lygmenį. Čia kaip būtų iš Prezidento funkcijų Prezidentas atiduotų kancleriui vykdyti kai kurią politiką. Tai kurioziškai skamba“, – teigė buvęs aplinkos ministras S. Gentvilas.
„Kaip Jūs vertinat šitą situaciją? – Kaip labai netikusį bandymą politiškai manipuliuoti ir kišti pagalį į ratus esamam naujam ministrui“, – teigė Aplinkos ministerijos kancleris P. Poderskis.
Pasak naujojo aplinkos ministro K. Žuromsko, šiuo metu trūksta trijų viceministrų, todėl kanclerio galios buvo sustiprintos laikinai.
„Žinojom, kad tam tikrą laiką mes dirbsime trise ir tomis atsakomybėmis reikės dalintis. Tai kad darbai nestotų, pavaldžios institucijos dirbtų daugiau, projektai važiuotų, susitarėm, kad trise pavaduosime ir pakeisime visą tą struktūrą“, – tikino aplinkos ministras K. Žuromskas.
„Buvo priimtas sprendimas, kol jūs dar buvot ministras? – Tai taip, taip. Mes tarėmės, be abejo, jis buvo viceministras tuo metu. Komandai susiformavus ir įsidirbus, mes tas kuravimo sritis vėl peržiūrėsim ir perskirstysim taip, kaip būtų logiška“, – tikino P. Poderskis.
Premjerė Inga Ruginienė nemato nieko blogo
Aplinkos ministras tikina, kad atsiradus viceministrams, nuo kanclerio bus nuimta pavaldžių įstaigų atsakomybė ir paskirstyta naujiems darbuotojams, kai jie įsivažiuos. O į teiginius, kad yra nustumtas į šalį, atsako taip:
„Tas politinis fonas ir tos realijos, nu, jos tiesiog kartais yra iš piršto laužtos, tai viskas bus parodyta darbais. Aš priėmiau tą sprendimą ar atsakomybę, remdamasis racionalumu, o ne kažkokių kitų žmonių nuomonėmis“, – tikino aplinkos ministras K. Žuromskas.
Premjerė Inga Ruginienė paklausta, kaip vertina P. Poderskio žingsnį, įsakymu sustiprinti kanclerio pareigybes, per daug nedaugžodžiauja ir sako pasitikinti naujuoju ministru.
„Tikrai Kastytis aktyviai žengia į šitą poziciją ir nemažai klausimų aptarę. Ir jis tikrai kompetentingas žmogus, dirbęs praeitoje Vyriausybėje. Tokių požymių, kad kažkas kitas turėtų vadovauti, kol kas tikrai nėra“, – tikino premjerė Inga Ruginienė.
Pasak aplinkos ministro, viceministrų paieškos dar tęsiasi. Ministras tikisi, kad per dvi savaites pavyks suburti pilną komandą.
