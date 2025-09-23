Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Legendinė Natalijos Bunkės daina suskambo taip, kad ją vos atpažino: „Eik tu sau!“

2025-09-23 21:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 21:15

Antradienio vakarą TV3 eteryje nuotaikingoje laidoje „Miestas ar kaimas“ dalyvių laukė ypatingas iššūkis – muzikinis etapas. Čia miesto komandos nariai – garsi trenerė Rasa Vilkienė, verslininkas Gediminas Kvietkauskas ir nuomonės formuotoja Dinara Vilčinskytė – turėjo atspėti dainas iš vos kelių natų. Tačiau vienas kūrinys sukėlė ir tikrą galvosūkį, ir juoko bangą.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vos užgrojus dainai D. Vilčinskytė sutriko.

„Kažką jo... Kokia ta daina yra? Nežiūrėkit į mane, aš jaučiuosi...“ – juokėsi ji.

„Per daug sunkiai gal mąstome“, – pastebėjo laidos vedėjas Vytautas Rumšas.

Netikėtai nuomonės formuotoja leptelėjo:

„Lakuoti bateliai lakuoti.“

Tai prajuokino laidos vedėją Nijolę Pareigytę.

„Jie dar nežino. Geras!“, – sušuko laidos vedėja.

„Eik tu sau! Na, palaukite. Grojame“, – nustebo V. Rumšas. 

Daina pagaliau atpažinta

Po kelių bandymų ir pasvarstymų D. Vilčinskytė vis dėlto atspėjo.

„Mergina iš Kauno rajono, Natalija Bunkė“, – surėkė ji.

„Opa!“ – nudžiugo V. Rumšas, tačiau po kelių sekundžių pamatęs N. Pareigytės reakciją išsižiojo iš nuostabos. Pastaroji laidos vedėja nusivylė:

„Ne mergaitė, o panelė iš Kauno rajono.“

Visą akimirką pamatykite straipsnio pradžioje.

Kas dar nustebins muzikinio etapo metu ir kuri komanda išplėš pergalę?

Laidą „Miestas ar kaimas“ žiūrėkite kiekvieną antradienį 19:30 per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 žiniasklaidos grupės laidą „Miestas ar kaimas“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

