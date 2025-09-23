Legendinė Natalijos Bunkės daina suskambo taip, kad ją vos atpažino: „Eik tu sau!“

Vos užgrojus dainai D. Vilčinskytė sutriko.
„Kažką jo... Kokia ta daina yra? Nežiūrėkit į mane, aš jaučiuosi...“ – juokėsi ji.
„Per daug sunkiai gal mąstome“, – pastebėjo laidos vedėjas Vytautas Rumšas.
Netikėtai nuomonės formuotoja leptelėjo:
„Lakuoti bateliai lakuoti.“
Tai prajuokino laidos vedėją Nijolę Pareigytę.
„Jie dar nežino. Geras!“, – sušuko laidos vedėja.
„Eik tu sau! Na, palaukite. Grojame“, – nustebo V. Rumšas.
Daina pagaliau atpažinta
Po kelių bandymų ir pasvarstymų D. Vilčinskytė vis dėlto atspėjo.
„Mergina iš Kauno rajono, Natalija Bunkė“, – surėkė ji.
„Opa!“ – nudžiugo V. Rumšas, tačiau po kelių sekundžių pamatęs N. Pareigytės reakciją išsižiojo iš nuostabos. Pastaroji laidos vedėja nusivylė:
„Ne mergaitė, o panelė iš Kauno rajono.“
Visą akimirką pamatykite straipsnio pradžioje.
Kas dar nustebins muzikinio etapo metu ir kuri komanda išplėš pergalę?
Straipsnis parengtas pagal TV3 žiniasklaidos grupės laidą „Miestas ar kaimas“.
