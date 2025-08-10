Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Atvirą kadrą paviešinusi Rasa Vilkienė prabilo opia tema: „Tu – ne viena“

2025-08-10 09:47


Kūno rengybos specialistė Rasa Vilkienė atvirai prabilo opia tema. Moteris pasidalijo mintimis apie nežinomybę.

Rasa Vilkienė (nuotr. Darius Kučys)





R.Vilkienė socialiniuose tinkluose paviešino atvirą nuotrauką ir susimąstyti priverčiantį įrašą. Juo sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt

Kreipėsi į visus

Savo atviru įrašu R. Vilkienė ragino visus pasidalinti savo patirtimis apie nežinomybę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kai tave kviečia nežinomybė…

Kai atrodo, kad viskas eina prieš tave – žmonės nusisuka, planai griūva, saugumo nėra…

Kai viskas tylu. Neaišku. Skauda.

Kur tada tavo atrama?

Kur stuburas, kai taip norisi palūžti?

Kur tu – kai pasaulis bando tave sulaužyti?

Atsakymas – tavyje.

Nežinomybė neateina tavęs sugriauti.

Ji ateina priminti, kas tu esi iš tikrųjų.

Kartais reikia visko netekti, kad atrastum save.

Kartais reikia pereiti tylą, kad išgirstum tiesą.

Kartais reikia stovėti viena – kad pajaustum savo jėgą.

Stuburas – tai ne tik kūnas. Tai tavo ištikimybė sau.

Lik su savimi. Net kai sunku.

Nes tik tuomet įvyksta tikras vidinis lūžis – tas, kuris augina, o ne griauna.

Ar jauti, kad stovi ant slenksčio? Kad kažkas sena nyksta, o nauja dar tik gimsta?

Parašyk komentare arba asmeninę žinutę – kur dabar esi. Aš girdžiu. Tu – ne viena“, – rašė R. Vilkienė.

Vienas žodis
Vienas žodis
2025-08-10 09:50
Baisu!
Atsakyti
NA!
NA!
2025-08-10 10:37
Deja esi viena. Ir kas per noras savo bulkas demonstruoti ir visą laiką pasistiebus. Tai liečia visas besidemonstruojančias nabages.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
