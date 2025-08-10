Atvirą kadrą paviešinusi Rasa Vilkienė prabilo opia tema: „Tu – ne viena“

R.Vilkienė socialiniuose tinkluose paviešino atvirą nuotrauką ir susimąstyti priverčiantį įrašą. Juo sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt
Kreipėsi į visus
Savo atviru įrašu R. Vilkienė ragino visus pasidalinti savo patirtimis apie nežinomybę.
„Kai tave kviečia nežinomybė…
Kai atrodo, kad viskas eina prieš tave – žmonės nusisuka, planai griūva, saugumo nėra…
Kai viskas tylu. Neaišku. Skauda.
Kur tada tavo atrama?
Kur stuburas, kai taip norisi palūžti?
Kur tu – kai pasaulis bando tave sulaužyti?
Atsakymas – tavyje.
Nežinomybė neateina tavęs sugriauti.
Ji ateina priminti, kas tu esi iš tikrųjų.
Kartais reikia visko netekti, kad atrastum save.
Kartais reikia pereiti tylą, kad išgirstum tiesą.
Kartais reikia stovėti viena – kad pajaustum savo jėgą.
Stuburas – tai ne tik kūnas. Tai tavo ištikimybė sau.
Lik su savimi. Net kai sunku.
Nes tik tuomet įvyksta tikras vidinis lūžis – tas, kuris augina, o ne griauna.
Ar jauti, kad stovi ant slenksčio? Kad kažkas sena nyksta, o nauja dar tik gimsta?
Parašyk komentare arba asmeninę žinutę – kur dabar esi. Aš girdžiu. Tu – ne viena“, – rašė R. Vilkienė.
