Beveik šimtmetį menantys rūmai virto kūrybos namais: Kaune atidaryta sutvarkyta scenos menų mokykla

2025-09-26 17:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 17:19

Ketvirtadienį oficialiai atidarytos sutvarkytos Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos patalpos. Beveik šimtmetį skaičiuojančiame inžinieriaus architekto Edmundo Fryko suprojektuotame pastate kūrybines veiklas išbando ir įgūdžius lavina 350 jaunųjų kauniečių.

Vytauto parke atverta atnaujinta Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla (nuotr. spaudos pranešimo)

Ketvirtadienį oficialiai atidarytos sutvarkytos Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos patalpos. Beveik šimtmetį skaičiuojančiame inžinieriaus architekto Edmundo Fryko suprojektuotame pastate kūrybines veiklas išbando ir įgūdžius lavina 350 jaunųjų kauniečių.

0

Jiems tobulėti padeda 25 mokytojai.

Iškilmingas atidarymas

„2021 metais sukūrėme Scenos menų mokyklą, kurios pagrindinis tikslas – leisti vaikams išbandyti kuo daugiau integralaus meno veiklų, tobulinti įvairius įgūdžius. Turime didžiuotis ne tik, kada atgimsta pastatai, bet ir kokias galimybes mūsų vaikams Kaune suteikiame. Tai yra unikali mokykla Baltijos šalyse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Čia pat, istoriniame Vytauto parke, naujam gyvenimui prikeliame ir garsųjį Kurhauzą. Jame taip pat įsikurs šios mokyklos auklėtiniai, jų mokytojai. Čia veiks unikalus vaikų teatras, kurio mūsų jaunimas yra vertas. Atvertos mokyklos erdvės – dar vienas žingsnis atrasti savo pomėgius, ugdyti kūrybiškumą ir atskleisti talentus“, – sakė sveikinimo žodį taręs mero pavaduotojas Mantas Jurgutis.

1,5 tūkst. kv. m ploto istoriniai rūmai Parodos gatvėje pastatyti 1928 metais. Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos auklėtinių ugdymo reikmėms skiriami du trečdaliai viso ploto.

Darbus atlikę rangovai UAB „Windowsa“ atidarymo renginyje miesto vadovams įteikė simbolinį raktą, atvėrusį duris mokslui, menui ir kūrybai. Naujų erdvių atidarymą vainikavo juostelės kirpimas ir statinio pašventinimo ceremonija.

Susirinkusiuosius pasveikino ir Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos auklėtiniai, padovanoję fragmentą iš integralaus muzikos ir šokio spektaklio M. K. Čiurlionis „Gyvenimo pilys“.

Išsaugojo autentiką

Parodos g. 26 atnaujintas pastato fasadas, išsaugant nustatytas vertingąsias savybes ir jų formas bei atkuriant autentiškas spalvas. Sutvarkyta netinkuota lauko plytų siena, restauruoti langai, durys, renovuotas tinkuotas fasadas, suremontuoti pagrindiniai lauko įėjimo laiptai, atstatant ir išlaikant to tarpukarines formas.

Pokyčių sulaukė lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, lauko ir vidaus inžineriniai tinklai. Įrengtos naujos įkrovimo stotelės, takai, keltuvas neįgaliesiems, trinkelėmis išklota kiemo aikštelė, pasodinta veja.

„Rangovai darbą atliko itin kruopščiai ir sąžiningai. Edmundo Fryko sukurtas pastatas kupinas tokios dvasios, kad patekus į jį negali nelikti įkvėptas kurti. Kiekviena jo siena ar arka – teatrališka, ypatinga“, – kalbėjo Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos direktorė Lina Kaubrienė-Stunžėnienė.

Pilnai suremontuotos ir statinio vidaus patalpos. Atnaujintos šildymo ir vėdinimo sistemos, elektra, vandentiekis.

Išlaikytos durų formos su atitinkama furnitūra, restauruotos dangos, sutvarkyta Didžioji aktų salė, scena, žiūrovų balkonas.

Taip pat įrengtas liftas, užtikrinantis patogų susisiekimą tarp rūsio ir ketvirto aukšto. 

Tvarkomas Kurhauzas

Kaunas jau kitąmet visuomenei atvers ir istorinį Kurhauzą. Vytauto parke, Perkūno al. 4B, antrąjį šimtmetį skaičiuojantis pastatas bus prikeltas naujam gyvenimui.

Pastatas čia iškilo dar 1889 m. ir ilgainiui tapo itin pamėgta kauniečių susibūrimų vieta. 1921 m. jį nuomojosi Sporto sąjunga, vėliau veikė restoranas, cukrainė, kavinė. Dabartinį vaizdą pastatas įgavo po žymaus architekto Edmundo Fryko 1929-aisiais atliktos rekonstrukcijos.

Istoriniame Kurhauze bus atnaujinti inžineriniai tinklai, įrengti persirengimo kambariai, administracijos kabinetai, lauko terasa. Restauratoriai kruopščiai atgaivins ir išsaugos objekto vertingąsias savybes.

Kurhauzo erdvės taip pat bus dedikuotos  Kauno M. Petrausko scenos menų mokyklai. Sutvarkytame pastate numatyta dalis Teatro ir integralaus scenos meno skyriaus veiklų. Čia vyks teatro neformalios ir formalųjį ugdymą papildančios programos, integruotos scenos menų veiklos, choreografijos ir šokio užsiėmimai.

Kauno M. Petrausko scenos menų mokykloje šiuo metu mokosi 1138 ugdytiniai. Veikia trys kryptys: šokio, muzikos, teatro ir integralaus scenos meno. Didelis dėmesys skiriamas integruotoms edukacinėms programoms, kuriose mokiniai gali susipažinti su keliomis scenos menų šakomis vienu metu.

