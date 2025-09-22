Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ketinama patikrinti 40 mokyklų, kaip šios vykdo maitinimo paslaugų sutartis

2025-09-22 09:59 / šaltinis: BNS
2025-09-22 09:59

Nuo rugsėjo iki gruodžio, Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) vykdys akciją „Ar tau rūpi, kaip maitinamas tavo vaikas?“, kurios metu ketina patikrinti 40 ugdymo įstaigų maitinimo paslaugų sutartis.

(nuotr. Vilnius.lt)

Nuo rugsėjo iki gruodžio, Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) vykdys akciją „Ar tau rūpi, kaip maitinamas tavo vaikas?“, kurios metu ketina patikrinti 40 ugdymo įstaigų maitinimo paslaugų sutartis.

REKLAMA
0

Kaip pirmadienį pranešė tarnyba, akcija siekiama atkreipti tėvų, kurių vaikai mokyklose perka maitinimą arba gauna jį nemokamai, dėmesį į pasikartojančius maitinimo paslaugų pirkimų pažeidimus, paskatinti mokyklų ir savivaldybių – ugdymo įstaigų steigėjų – atstovų dėmesį, kad sutarčių vykdymo kontrolė būtų atliekama atsakingiau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ne pirmus metus tarnyba tikrindama ugdymo įstaigas fiksuoja tuos pačius maitinimo paslaugų sutarčių pažeidimus. Pokalbių su mokyklų atstovais nebepakanka. Tėvų dėmesys šiai problemai ir atidesnis sutarčių nagrinėjimas bei pažeidimų viešinimas gali priversti ugdymo įstaigų vadovus ir už sutarčių vykdymo kontrolę atsakingus asmenis pasitempti“, – pranešime cituojamas VPT direktorius Darius Vedrickas.

REKLAMA
REKLAMA

„Bendromis pastangomis tikimės pasiekti, kad tiekėjai laikytųsi sutartyse įtvirtintų susitarimų: tiekti maistą pagal pažadėtus valgiaraščius, už tokią, kainą, kokia buvo pasiūlyta konkurso metu ir įtvirtinta sutartyje, o ne brangiau“, – teigia jis.

REKLAMA

Prisijungti prie akcijos kviečiami ir ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvus, stebėti, kokį maitinimą mokyklose gauna jų vaikai, ir pranešti savivaldybių atstovams apie galimus pažeidimus.

Anot tarnybos, vykdomi patikrinimai skirtingų Lietuvos regionų mokyklose leis dar kartą įvertinti, ar situacija gerėja, o nustačius pažeidimų – bus sprendžiama dėl atsakomybės taikymo konkretiems asmenims.

REKLAMA
REKLAMA

Tarnyba taip pat planuoja susitikimus su savivaldybių atstovais ir CPO LT, kuri vykdo maitinimo paslaugų pirkimus.

„Šiandien gaji nuomonė, kad tik tarnyba turi kontroliuoti maitinimo sutarčių įgyvendinimą, tačiau tiesa ta – kad tinkamas sutarties įgyvendinimas, visų pirma, yra dviejų sutarties šalių reikalas – kontrolę, kaip tiekėjas išpildo sutarties sąlygas, turėtų atlikti pati mokykla, – teigia D. Vedrickas. – Siekiame, kad mokyklos suprastų kontrolės svarbą, atliktų tai savarankiškai. Pažeidimus darantys tiekėjai turi būti įspėti ir privalo pašalinti esamus trūkumus – negalima į sutarčių vykdymą žiūrėti pro pirštus.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų