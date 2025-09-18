Įspėja apie vaikus prie mokyklų kalbinančius vyrus: siūlo saldainių ir „Labubu“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Netoli Marijampolės esančio Liudvinavo miestelio gyventoja Virginija po pamokų atvažiavo parsivežti sūnaus ir tuo pačiu bičiulės dukros. Nors šeima gyvena miestelyje – vienų vaikų namo eiti dabar neleidžia net dienos metu.
„Tikrai atėjo laikai, kad baisu. Atrodo, vaikai Liudvinave gyvena, bet vistiek važiuojame pasiimti vaikų, nes baisu, kas darosi“, – pasakoja Virginija.
Žmonės išsigando, kai sužinojo, kad gyvenvietėje neaiškūs asmenys sustoja prie mažamečių ir siūlo pasivažinėti.
„Mašinos persekioja vaikus. Siūlo pirmiausiai saldainių, po to prieina prie „Labubu“, kas labiausiai vaikams patinka“, – teigia moteris.
Apie įvykius pranešta policijai
Liudvinavo bendruomenės pirmininkė sako jau girdėjusi apie tris atvejus, kai miestelyje ir apylinkėse prie vaikų buvo sustoję kažkokie asmenys su automobiliais ir viliojo mažamečius saldumynais bei žaisliukais. Nė vienu atveju vaikai nesusigundė dovanomis, o grįžę namo iškart apie tai pasipasakojo tėvams.
„Neįsivaizduojame, kodėl čia taip atsitiko ir kodėl čia važinėja tos mašinos ir kokiu tikslu jos atvažiuoja. – Bet į galvą lenda ir pačios juodžiausios mintys? – Taip, taip. Labai blogai. Rimtas reikalas, jeigu kalbina vaikus ir dar siūlo. Jeigu pasiūlytų ir tie vaikučiai susigundytų išvažiuoti, tai žinote, labai blogai būtų“, – komentuoja bendruomenės pirmininkė Vilma Isodienė.
Marijampolės apskrities policijos komisariato atstovė sako, kad šiuo metu pareigūnai yra gavę du pranešimus apie tokius atvejus. Vieną iš Liudvinavo, kitą – iš Marijampolės. Abiem atvejais vaikai mini pilkos spalvos automobilį, tačiau nei valstybinių numerių neįsidėmėjo, nei asmenų, kurie sėdėjo mašinoje, negali tiksliau apibūdinti.
„Taip pat tik maždaug žinome laiką, kada tai galėjo įvykti, tad policijos pareigūnai tikrai tikrina visą gaunamą informaciją, bando visais kitais būdais atsekti tuo metu pravažiuojantį automobilių srautą, bet patvirtinančių šiuos faktus duomenų mes tikrai neturime“, – teigia komisariato atstovė Ieva Petrulevičienė.
Anot komisariato atstovės, į kaimiškas vietoves pastarosiomis dienomis pasiųsta daugiau patrulių dirbti. Liudvinavo miestelyje nėra nė vienos vaizdo stebėjimo kameros, nors čia gyvena beveik trys šimtai žmonių.
Tad ir užfiksuoti įtartinus automobilius praktiškai nėra įmanoma, nebent patys gyventojai filmuotų kiekvieną nepažįstamą mašiną. Pareigūnai ragina tėvus nuolat vaikams priminti apie saugumą, kad nekalbėtų su nepažįstamaisiais ir jokiu būdu nesėstų į automobilius. O prireikus – garsiai šauktųsi pagalbos.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.