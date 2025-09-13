Mažeikių progimnaziją sudrebino skandalas – dalis tėvų netveria pykčiu ir prašo pagalbos

Šio ginčo esmė – daugiau nei prieš du dešimtmečius tėvų pinigais pirktos daiktų laikymo spintelės. Pasak progimnazijos direktorės Ramunės Badaukienės, jos ne tik pasenusios, sulankstytos ir nepuošia mokyklos, bet tapo tėvų uždarbio ir gudrybių šaltiniu.
Tačiau tėvai teigia, kad administracija piktnaudžiauja valdžia, su tėvais į dialogą neina, o priešinantis tam – vykdo dar didesnį spaudimą.
„Viena prestižiškiausių Mažeikių mokyklų laikomos progimnazijos administracija akivaizdžiai piktnaudžiauja turima valdžia. Kylantis pasipiktinimas, neėjimas į dialogą, nežabojamas administracijos piktnaudžiavimas valdžia verčia imtis veiksmų.
Progimnazijos administracija, prasidėjus naujiems mokslo metams, vienašališkai priėmė sprendimą nusavinti mokinių daiktų laikymo spinteles, kurias tėvai pirko iš asmeninių piniginių lėšų“, – laiške naujienų portalui tv3.lt nurodo tėtis, siekiantis išlikti anonimu (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut. past.)
Direktorė: dialogas vyksta jau penkerius metus
Tėvų laiške akcentuojama, kad progimnazijos administracija neveda jokio dialogo ir sprendimus priima vienašališkai.
Tačiau direktorė su tokiu teiginiu kategoriškai nesutinka ir nurodo, kad apie tai jau kalba penkerius metus. Anot jos, sprendimas priimtas ne staiga, o remiantis diskusijomis mokytojų taryboje, mokinių taryboje, vaiko gerovės komisijoje ir su klasių vadovais.
„Dialogas vedamas jau penkis metus, o tas galutinis sprendimas priimtas ryšiams su prasidėjusiais remonto darbais, kur jau patogu galiausiai išspręsti šį klausimą.
O pats klausimas negimė taip iš karto ir niekas čia jų neprašo padovanoti, mes tik gražiai formuluojame, kad gali. Skelbiame akciją „padovanok“, kai vaikai po 8 metų, baigę aštuntą klasę, gali padovanoti spintelę mokyklai“, – nurodo R. Badaukienė.
Apie mokyklos vykdomą geranoriškumo akciją savo laiške užsiminė ir tėvai:
„Rugsėjo 3 dieną mokinių tėvams į el. dienyną TAMO buvo išsiųsti laiškai su informacija apie sprendimą (informacinio laiško tekstą pridedu), kuris pavadintas „geranoriškumo akcija“. Atrodytų, nieko blogo – norintieji gali padovanoti savo daiktų laikymo spinteles mokyklai. Vis dėlto administracija klasių auklėtojams liepė perduoti tėvams, kad visi mokiniai privalo išsikraustyti iš spintelių ir atiduoti jų raktus klasės auklėtojui, kuris juos perduos administracijai.
Kilus tėvų pasipiktinimui, nesutinkant su tokiu sprendimu, progimnazijos administracija ėmėsi dar didesnio spaudimo – išsikraustymui iš spintelių duotas terminas iki rugsėjo 10 d. Nesutinkantiems su keliamomis sąlygomis pasiūlyta išsinešti savo turtą – spintelę – iš mokyklos.“
Apie tai, kad priešingu atveju spintelę reikėtų išsivežti, direktorė taip pat užsimena. Pasak jos, kol vaikas mokysis progimnazijoje – spintelė bus jo ir niekas jos neatiminės, tačiau baigus mokyklą, tėvai nebegalės jos parduoti kitai kartai, tiesiog galės pasirinkti – padovanoti ją mokyklai ar pasiimti namo.
Nelegali prekyba spintelėmis
Priežasčių, kodėl norima pakeisti spinteles – ne viena. Direktorė vardija, kad jos jau kelių dešimtmečių senumo, todėl yra gerokai padėvėtos, sulankstytos ir elementariai nebegražios. Todėl mokykla, anot direktorės, pradėjo pirkti naujas spinteles, kurias vaikai viso mokymosi metu galėtų naudoti.
Vis dėlto, viena iš didžiausių problemų tapo nelegali prekyba tarp tėvų. R. Badaukienė nurodo, kad vaikui pabaigus mokyklą, tėvai parduodavo tas spinteles, užkeldami kainas, nepaisydami jokių susitarimų, taip kildavo chaosas ir savivaliavimai.
Pavyzdžiui, vieni tėvai vaikams nupirkdavo po kelias spinteles, tuo tarpu kitiems vaikams neužtekdavo, arba tėvai, neturėdami tam lėšų, taip pat negalėdavo jų įpirkti iš kitų tėvų.
„Prasidėjo labai negraži prekyba. Naujos spintelės kaina dabar yra 37 eurai, o tėvai perparduoda tarpusavyje nederindami, pavyzdžiui, po 70-80 eurų, o mokykla tame net nedalyvauja.
Yra kas superka tas spinteles ir perpardavinėja, pavyzdžiui, parduoda tą pačią spintelę dviems ar trims žmonėms, o mokykla priversta aiškintis tuos tokius kriminalinius atvejus“, – aiškina progimnazijos vadovė.
O tokių pavyzdžių, kai spintelės yra mokyklos nuosavybė ir ji suteikia jas mokiniams jų mokymosi laikotarpiu, o mokiniams išėjus, jos perleidžiamos kitiems – yra ne tik užsienyje, bet ir čia pat, Lietuvoje, atkreipia dėmesį R. Badauskienė.
Be to, kaip pabrėžia vadovė, mokykla siekia, kad visi turėtų vienodas galimybes naudotis spintelėmis.
„Mes norime, kad visi mokiniai turėtų spinteles, kad būtų lygiateisiškumo principas, kad nebūtų tokių klasėse, kurie neturi pinigėlių ir jie neturi spintelės“, – aiškina ji.
Tėvai: spinteles padovanoti reikalaujama „piktybiškai“
Vis dėlto laišką parašę tėvai įsitikinę, kad mokyklos argumentai – tik priedanga. Jie mato kitą problemą: esą administracija vienašališkai atima teisę disponuoti jų nuosavybe.
„Piktybiškai reikalaujama spinteles „padovanoti“, motyvuojant tuo, jog mokykla nėra spintelių savininkė ir negali imtis jokių veiksmų (stumdyti, tvarkyti), susijusių su jomis.
Daiktų laikymo spintelės šioje mokykloje pardavinėjamos jau daugelį metų ir iki šiol tvarka buvo tinkama, skaidri: mokyklą baigusieji spinteles parduodavo jaunesniems mokiniams, spintelių trūkumą mokykla spręsdavo pati užsakydama spinteles ir jas parduodama mokiniams“, – rašoma skunde.
Vis dėlto direktorė pabrėžia, kad vaikai turės galimybę naudotis spintelėmis, nepaisant to, ar tėvai norės padovanoti jas mokyklai, ar ne. Anot jos, mokyklai atsinaujinant, yra poreikis, kad ir erdvės būtų gražios, dėl to spinteles norima nupirkti naujas.
Taip pat R. Badauskienė atkreipia dėmesį ir į tai, kad šiuo metu mokykloje mokosi 897 mokiniai, o mokykloje yra 851 spintelės, tai reiškiasi, kad yra trūkumas – 46 spintelės.
„Atsiranda tokių žmonių, kurie paskambina, mes gražiai kalbamės su tėvais, kurie skambina, bet jie mums sako: „jeigu mes išsivešime spinteles, iš principo susirinksime ir pastatysime kur nors į garažą, kad tik neliktų mokykloje, ką jūs darysite? Ar duosite mūsų vaikams naujas?“ Mes sakome, kad taip, duosime naujas, kaip jūs bepasielgumėte, mes vis tiek duosime naujas“, – pasakoja progimnazijos vadovė.
Taip pat, anot tėvų, mokyklos administracija savivaliauja jau ne pirmą kartą.
„Praėjusiais mokslo metais mokiniai buvo verčiami „geranoriškai“ nusipirkti mokomųjų platformų licencijas. Iš tikrųjų, šiame veiksme nebuvo jokio geranoriškumo – progimnazija neturėjo pakankamai lėšų nupirkti visiems mokiniams platformų licencijų, todėl buvo liepta visiems mokiniams mokėti pinigus už platformų licencijas, nepaisant to, jog daliai mokinių tos licencijos jau buvo nupirktos“, – rašoma laiške.
Konfliktas ir dėl spintelių perstumdymo
Tėvai skundžiasi ir dėl to, kad renovacijos mokykloje metu spintelės buvo savavališkai pastumtos iš savų vietų ir perkeltos kitur.
„Kad progimnazija negali atlikti jokių veiksmų – dar vienas melas: prieš keletą metų, rekonstruojant rūsio patalpas iš rūbinės į mokymosi paskirties, visos ten buvusios mokinių spintelės buvo neatsiklausus iškeldintos į kitus mokyklos aukštus“, – rašoma laiške.
Ugdymo įstaigos vadovė taip pat užsimena apie sunkumus remonto darbų metu, nes tėvai neleidžia stumdyti spintelių. Pasak jos, jeigu spintelės priklausytų mokyklai, būtų kur kas lengviau atlikti visus darbus.
„Be to, kad mokykla turi galvoti, kad jos teritorijoje vyksta nelegali prekyba, dar atsiranda tėvų, kurie nusipirko spintelę pirmame aukšte ir neleidžia jos pastumti remonto metu, argumentuodami, kad čia jų teritorija“, – pabrėžia ji.
Spintelių klausimu susidomėjo ir savivaldybė – direktorės teigimu, prieš kelis metus į ugdymo įstaigą užsukusi savivaldybės komisija iškėlė klausimą, kaip mokykla leidžia turėti svetimus, neinventorizuotus daiktus savo patalpose.
„Vėliau tas klausimas nuėjo į antrą planą, matyt, pasikeitė savivaldybės administracijos direktorė, tačiau mums jis nenuėjo į antrą planą, mes turime jį spręsti. Tuo labiau, kad dabar norime gražiai atrodyti, atsinaujinti, sutvarkyti ir tą saugumo klausimą“, – nurodo ji.Pradinukai Andrius Ufartas/Fotobankas
Tėvai nori geresnių spintelių lokacijų vaikams
Tėvų laiške nurodoma, kad spintelės mokiniams dažnai buvo perkamos pagal lokacijos patogumą.
„Kartais buvo neįmanoma gauti norimos spintelės, tačiau dabar siūloma 1–4 klasių mokiniams suteikti spinteles prie jų klasių, o 5–8 klasių mokiniams spinteles paskirstyti atsitiktine tvarka, keisti kasmet. Ar sąžininga tuo atžvilgiu, kad, siekdami gauti geresnėje vietoje esančia spintelę, tėvai kartais sumokėdavo ir brangiau, o dabar tai norima atimti?“ – piktinamasi laiške.
Direktorė pripažįsta, kad iš tiesų yra tokia perskirstymo idėja, kuri atėjo dėl to, kad mokykloje yra daug mokinių – beveik 900, iš kurių virš 300 yra pradinukai.
„Pradinukų tėvai pradėjo pageidauti, taip pat ir mokytojai sakyti, kad tos spintelės būtų prie pradinių klasių. Todėl, kad ugdymo procesas tada yra lengvesnis, iškart greit jie apsirengia, išeina į lauką, saugiai prižiūrimi. Taip pat ir evakuacijos atveju, maža ką, nes turėjome anksčiau tokių grasinančių skambučių, kur per visą Lietuvą nuaidėjo, todėl šį klausimą išdiskutavome su visais mokytojais birželio mėnesį, tada su mokytojų taryba, vaiko gerovės komisija, praėjome pro visiškai visus, tada paprašėme, kad klasių auklėtojai informuotų tėvus, kad tos spintelės lieka, tik keičiasi vieta.
Pradinukų spintelės bus prie pradinių klasių, o dalykinė sistema, bus labiau ten, kur vyksta dalykinės pamokos. Ir niekas iš jų nepaima, tik keičia vietą, o visa spintele naudojasi tol, kol baigia mokyklą, o tada priims sprendimą, ar nori dovanoti, ta vadinama „gerumo akcija“, o jeigu nenori, ją gali išsivežti, tada mes statysime naujas spinteles. Norime palaipsniui pasidaryti tokią tvarką, kad vaikas atėjęs į mokyklą gauna raktus, spintelę ir jam nereikia kažkur ieškoti, pirkti“, – pasakoja ji.
Direktorės teigimu, tėvai nori kuo geresnių spintelių vietų, pavyzdžiui, pirmame aukšte populiaresnės, nei trečiame, nes vaikas nelabai nori tiek lipti. Dėl to piktinasi, kad spintelės bus perstumdamos, nes iš pradžių galimai už jas mokėjo brangiau nei už kitas spinteles.
Vis dėlto piktnaudžiavimų dėl spintelių pardavinėjimų, apie kuriuos anksčiau minėjo direktorė, šiais metais pasitaikė ypatingai daug ir peržengė visas ribas, dėl to mokyklos administracija nusprendė greičiau imtis veiksmų.
