Ekspertai perspėja – vaikų paruošimas mokyklai šiemet stipriai brango: štai kas labiausiai

Plačiau apie tai, kiek tėvams kainuos nauji mokslo metai ir ar yra būdų sutaupyti, naujienų portalo tv3.lt pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja „Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė ir Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė.
Kiekvienais metais tėvai domisi, tai kas gi atsitiko su kainomis ruošiantis rugsėjo 1-ąjai? Ar galime matyti, kad šiais metais tos kainos paaugo?
J. Cvilikienė: Iš tiesų, truputėlį nustebino šiais metais labai anksti prasidėjęs pardavimų sezonas – jis prasidėjo anksčiau truputėlį negu praėjusiais metais, jau praktiškai rugpjūčio pirmomis dienomis galima buvo matyti kvietimus, akcijas ir labai daug prekybos vietų pradėjo kviesti tėvelius ir vaikus pirkti kanceliarines prekes ir kitaip ruoštis mokyklai.
Mes nuo 2018 metų maždaug stebime pirmoko krepšelio kainą, nes jam dažniausiai ar jai, išleisti į mokyklą, reikia supirkti daugiausia dalykų ir lengviausia yra paskaičiuoti tuos kainų skirtumus. Tai šiais metais, ką mes stebime – kanceliarinių prekių rinkinys, tokį, kur mokyklos duoda sąrašą, ką reikėtų vaikui atsinešti, lieka labai panaši kaina.
Skaičiavome pigiausią randamą variantą su akcija, tai iš tiesų galima rasti ir kuprinę už 6 eurus, ir sportinius batelius už 6 eurus. Nesakau, kad tai yra geriausias pasirinkimas kainos kokybės santykiu, bet įmanomi tokie yra dalykai, ir kas vyksta su kanceliarinėmis prekėmis – daugėja tų, kurie prekiauja jomis, ir ta pasiūla leidžia tą kainą laikyti labai panašiai, mes nematome didelio brangimo.
Pratybų, uniformų, rūbų brangimas matomas yra ir tai irgi turbūt yra suprantama – dažnai uniformos siuvamos Lietuvoje, darbo užmokestis augo, pasirinkimas jau irgi nėra toks didelis, nurodomas dažniausiai būna, iš kur jas pirkti.
Pavyzdžiui, 2018 metais komplektas mergaitei ar berniukui buvo 130 maždaug eurų, dabar 160 eurų. Sarafanas, sijonas, švarkas arba ten atitinkamai kelnės, tai 400 eurų – čia yra minimalus, pigiausias krepšelis suruošti vaiką į mokyklą, nekalbu apie telefonus, stalus, kompiuterius ar kitus dalykus, kurių greičiausiai dar irgi reikia.
Tėvai, kurie vieni augina vaikus, jiems yra gana didelis iššūkis rugsėjo 1-oji, ar ne?
A. Adomavičienė: Taip, vieni ir ypač jeigu dar yra daugiavaikiai tėvai, tai tikrai yra labai sudėtinga pasiruošti ir, kaip kolegė minėjo, tos kainos yra tikrai nemažos ir viską suruošti yra sudėtinga.
Tai ypač pradinuką, vėliau, aišku, visi žinome, suprantame, kad ar paveldi kažką iš vyresnių sesių, brolių, arba patys savo naudoja ir ką mes girdime irgi iš šeimų, kad yra be galo brangios uniformos, labai skundžiasi dėl to.
Tai čia galėtų irgi pačios mokyklų bendruomenės organizuoti atiduotuves ar muges, kur galėtų vieni su kitais labiau dalintis, nes uniformų kainos, tai yra tas smūgis, kuris pats pirmas kerta, ir, aišku, pratybos, kur yra pačioje pradžioje ir tikrai daug mokytojų prašo.
Čia jau tęsiasi tai ilgai, daug metų, ne vien tik pirmokams, bet iki vos ne iki gimnazistų reikia tų pratybų ir tai irgi yra sudėtinga toms šeimoms, kurių pajamos yra labai nedidelės.
O kai mes kalbame apie uniformų kainas, tai mokyklos ar bendruomenės ar prisideda, jeigu šeima susiduria su iššūkiais, ar iš dalies kompensuoja uniformų kainas? Ar tai yra tik geros valios ženklas? Gal jūs žinote, susidūrėte, girdėjote, kokios yra tos schemos pagalbos?
A. Adomavičienė: Pačios mokyklos nesu girdėjusi, kad taip, daugiau nebent dalybų principu, kad bendruomenė atiduoda kitiems arba pigiau parduoda, bet tai nėra labai masiškai išplitę. Deja, čia ir dėl tvarumo būtų naudinga tai daryti.
Kas vyksta, tai kad savivaldybės gali suteikti paramą šeimoms, kurių pajamos yra nedidelės. Tai, tarkime, jeigu šeimos pajamos šiuo metu vienam asmeniui siekia apie 330 eurų, tai jos gali gauti tam tikrą paramą vaikui.
Ta suma irgi tikrai nesiekia visos tos sumos, kaip kolegė įvardino, 400 eurų. Ten iki 200 eurų, bet tai yra vis tiek paspirtis ir galima jau tam tikrą krepšelį susidėlioti, jeigu nereikia, jeigu nereikia uniformos arba kažkokių, nežinau, ten kompiuterio ir panašių dalykų.
Padidėjimas kainų, kalbant apie uniformas, yra daugiau nei 10 proc., jeigu taip pasižiūrėjus nuo 130 eurų iki 160 eurų. Kas tą lėmė?
J. Cvilikienė: Kainos augo ir ne tik uniformų, daugelio turbūt prekių ir paslaugų, jeigu mes imtume atgal penkis metus, ir aišku, tai yra žmogaus, jeigu mes kalbame apie spalvotus pieštukus, turbūt gal lengviau nupirkti jų, importuoti ir parduoti, ir ta pasiūla yra didelė.
Jeigu mes kalbame apie siuvimą, jau rankų darbas, atlyginimai augo vis tiek tuo metu, ir ta pasiūla, ji nėra tokia didelė. Kartais tenka girdėti, kad renkasi tėvai nebūtinai uniformą, kažkokią dalį, bet kokiu atveju, rūbai mokyklai, rudeniui, augančiam vaikui bus reikalingi.
Tai įsivaizduoti, kad jeigu mes nepirksime uniformos, kartais žmonės sako, net ir sutaupo labiau, nes ta uniforma ir ilgiau būna, negu kad vis tiek reikės pirkti ir tuos rūbus, ir sporto, ir mokyklos.
Tai šitos išlaidos, jos tikrai yra didelės, gera žinia gal tai, kad jos yra tokios irgi vat vieną kartą nuperku ir dažnai užtenka metams ir vėliau vaikui.
