Naujovė: nuo ateinančių mokslo metų pirmąja užsienio kalba moksleiviai galės rinktis ispanų

Ministerija pažymėjo, kad kol kas ispanų kalbą buvo galima rinktis kaip antrąją, o sprendimas sudaryti galimybę ją rinktis kaip pirmąją užsienio kalbą priimtas matant augantį susidomėjimą.
„Maždaug nuo 2019 metų stebime tendenciją, kad didžiuosiuose miestuose ispanų kalba, kaip antroji pasirenkamoji užsienio kalba, populiarėja. Pavyzdžiui, 2019–2020 mokslo metais ją rinkosi 60 šeštokų, dar po metų – 165, o 2023–2024 mokslo metais daugiau negu 600 mokinių“, – sakė ŠMSM.
„2024–2025 mokslo metais ispanų kalbos mokėsi panašus skaičius mokinių, per visas klases – 6288 mokiniai. Matome, kad 9 (I gimnazinėje) klasėje keisdami antrąją užsienio kalbą mokiniai noriai renkasi ispanų kalbą“, – pridūrė jie.
Ministerija atkreipė dėmesį, kad ispanų kalba iš esmės pakeis nuo 2024-ųjų eliminuotą rusų kalbą. Pasak jų, privalomai pasirenkamų užsienio kalbų sąraše rusų kalbos nebėra, o 2025 m. neberengiamas rusų – užsienio kalbos – valstybinis brandos egzaminas. Rusų kalbą dar galima pasirinkti kaip antrąją užsienio kalbą nuo šeštos klasės, tačiau ŠMSM pastebi, kad per pastaruosius trejus metus norinčių ją mokytis skaičius sumažėjo penktadaliu.
Pirmoji užsienio kalba tęsiama ir baigus pradinį ugdymą bei perėjus į penktą klasę. Tuo metu visiems šeštokams, pasak ministerijos, mokykla turi sudaryti galimybę rinktis antrąją užsienio kalbą iš ne mažiau kaip dviejų variantų. Antrosios užsienio kalbos rinktis nereikia tik moksleiviams iš tautinių mažumų mokyklų, kuriose visas ugdymas vykdomas kita nei Lietuvių kalba, patikslina ŠMSM.
Populiariausia lieka anglų
„Eurostat“ duomenimis, 2023 metais 60 proc. mokinių, besimokančių aukštesniojo vidurinio ugdymo programose visoje Europos Sąjungoje (ES), mokėsi dvi ar daugiau užsienio kalbų. Tai 0,8 procentinio punkto mažiau, palyginti su 2022 m.
Daugiausia mokinių, studijuojančių dvi ar daugiau užsienio kalbas, fiksuota Prancūzijoje 99,8 proc., Rumunijoje 99,1 proc. ir Čekijoje 98,5 proc. Tuo metu mažiausiai moksleivių, besimokančių dvi ar daugiau užsienio kalbų, dalis užfiksuota Portugalijoje. Čia vos 6,7 proc. mokinių rinkosi antrąją užsienio kalbą.
Tyrimas parodė, kad dauguma Europos moksleivių užsienio kalba renkasi anglų, tačiau tolimesnes vietas užimančių kalbų tendencija panaši kaip ir Lietuvoje. Antrąją vietą užėmė ispanų kalba, ją renkasi beveik trečdalis ES moksleivių. Po jos sekė vokiečių, prancūzų ir italų kalbos.
