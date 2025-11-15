 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Buvusios „mokinukės“ Kristinos 11-metei dukrai – stulbinantis įvertinimas

2025-11-15 19:52
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 19:52

Šiandien vykstančiuose visai šeimai skirtuose apdovanojimuose „Vaikų mylimiausi 2025“ nominacijų laimėtojai sulaukė pripažinimo. Neeilinį įvertinimą gavo ir buvusios „mokinukės“ Kristinos Šerkšnienės dukra Rusnė. Mergaitei atiteko mylimiausios vaikų nuomonės formuotojos titulas.

Šioje nominacijoje varžėsi Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777). Būtent jai ir atiteko apdovanojimas. 

REKLAMA

„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos
(43 nuotr.)
(43 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos

Džiaugėsi įvertinimu

Atsiimdama apdovanojimą Rusnė spinduliavo džiaugsmu ir dėkojo ją palaikantiems.

„Ačiū visiems, kurie mane palaiko, myliu jus visus“, – sakė mergaitė, siųsdama oro bučinį publikai.

Rusnės filmukai socialiniame tinke „Instagram“ išplito it žaibas. Juose charizmatiška mergaitė žaismingai ir drąsiai dalijasi, kaip rūpinasi savo garbanomis, rekomenduoja priemones, dalijasi patarimais. Kiekvienas, nors trumpam užsukęs į jos paskyrą, gali pasijausti it dalyvautų jos mažoje plaukų priežiūros studijoje.

Primename, kad šį vakarą garsiausi Lietuvos tėvai su savo vaikais žengė rožiniu kilimu. Išvysti „Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“ akimirkas galite čia:

 

