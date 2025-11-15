Buvusios „mokinukės“ Kristinos 11-metei dukrai – stulbinantis įvertinimas

Šioje nominacijoje varžėsi Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777). Būtent jai ir atiteko apdovanojimas.
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (43 nuotr.)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (nuotr. BNS)
Džiaugėsi įvertinimu
Atsiimdama apdovanojimą Rusnė spinduliavo džiaugsmu ir dėkojo ją palaikantiems.
„Ačiū visiems, kurie mane palaiko, myliu jus visus“, – sakė mergaitė, siųsdama oro bučinį publikai.
Rusnės filmukai socialiniame tinke „Instagram“ išplito it žaibas. Juose charizmatiška mergaitė žaismingai ir drąsiai dalijasi, kaip rūpinasi savo garbanomis, rekomenduoja priemones, dalijasi patarimais. Kiekvienas, nors trumpam užsukęs į jos paskyrą, gali pasijausti it dalyvautų jos mažoje plaukų priežiūros studijoje.
Primename, kad šį vakarą garsiausi Lietuvos tėvai su savo vaikais žengė rožiniu kilimu. Išvysti „Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“ akimirkas galite čia:
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA