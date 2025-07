Dėl klaidos Estijoje per sparčiai padidėjo pensijos ir atlyginimai – tačiau yra ne tik gerų žinių

Dėl to per greitai augo kasmet indeksuojamos pensijos, per sparčiai didėjo kasmet peržiūrimos patalpų nuomos kainos ir atlyginimai.

Po karo Ukrainoje pradžios visoje Europoje įsibėgėjo energetikos krizė. Lietuvoje metinė infliacija, prekių ir paslaugų kainų augimas vienu metu perkopė 20 procentų. Brango viskas. Panašus scenarijus ištiko ir Estiją.

Infliacijos skaičiavimas svarbus darbas – nuo jos šalyje priklauso, kiek kasmet kyla pensijos, nekilnojamojo turto nuomos sutartys kasmet indeksuojamos taip pat pagal infliaciją. Darbdaviai atsižvelgia į kainų augimą, kai planuoja, kiek galima didinti darbo užmokesčio fondą. Tiesa, Estija energetikos krizės metu suklydo.

„Mes kalbame apie vartotojų kainų indekso elektros komponentų matavimą, kuris anksčiau buvo metodologiškai teisingas, o pagrindiniai duomenys tuo metu buvo pakankami. Tačiau energetikos krizė parodė, kad iš tiesų šios metodikos ir šių pagrindinių duomenų konkrečiai vis dėlto nepakanka“, – sakė Estijos Statistikos tarnybos atstovas Lauri Veski.

Jie oficialioje statistikoje fiksavo aukštesnes elektros kainas negu jas mokėjo vartotojai. To pasekmė tai, kad kainų lygis buvo oficialiai fiksuojamas didesnis 2022 ir 2023 metais, negu jis iš tikrųjų buvo“, – aiškino Lietuvos banko atstovas Simonas Algirdas Spurga.

Įtarimų kilo dar 2022-aisiais

Dar 2022-aisiais ekonomistams kilo įtarimų, kad skaičiavimuose kažkas ne taip. Tiesa, daryti išvadas ir skaičiuoti galimus nuostolius Estija nusprendė tik dabar.

„Pensijos indeksuojamos pagal vartotojų kainų indeksą, kad 20 procentų būtų susiję su indekso pokyčiais. Taip pat indeksuojamos ir nuomos sutartys. Tačiau nuomos sutartys, jei jos labai priklauso nuo vartotojų kainų indekso, yra pačių nuomos sutarčių sudarytojų reikalas“, – kalbėjo L. Veski.

Ta oficiali infliacijos statistika yra naudojama indeksuojant, pavyzdžiui, pensijas, indeksuojant įvairias išlaidas, ir dėl to galėjo padidėti valstybės išlaidos. Padidėjus valstybės išlaidoms, tai irgi toliau gali didinti infliaciją“, – sakė S. A. Spurga.

Ekonomikos ekspertai atkreipia dėmesį, kad garsiai kalbėdama apie skaičiavimo klaidas Estijos valdžia galbūt bando kelti savo reitingus.

Estijos statistikos tarnyba šiuo metu analizuoja dabartinio elektros energijos kainų indekso skaičiavimo problemas ir kuria naują metodiką. Vėliausiai po kelių mėnesių turėtų paaiškėti, kiek neteisingas skaičiavimas iš tikrųjų paveikė vartotojų kainų indeksą.

