TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: įšaldžius LRT finansavimą, lėšos keliautų Kultūros ministerijai

2025-11-19 13:10 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 13:10

Seimo Biudžeto ir finansų komitetui (BFK) pritarus siūlymui įšaldyti LRT skiriamą finansavimą, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad pritarus šiai iniciatyvai, biudžete atsilaisvinę pinigai būtų patikėti kultūros sektoriui. 

Mindaugas Sinkevičius BNS Foto

Seimo Biudžeto ir finansų komitetui (BFK) pritarus siūlymui įšaldyti LRT skiriamą finansavimą, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad pritarus šiai iniciatyvai, biudžete atsilaisvinę pinigai būtų patikėti kultūros sektoriui. 

3

„Tie pinigai atsidurs Kultūros ministerijos dispozicijoje“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė M. Sinkevičius. 

„Viena labai įdomi (idėja buvo – ELTA). Čia, turbūt, „Nemuno aušros“ lyderis galėtų ją pakomentuoti, ten tokia idėja fiks. Su žydų bendruomene susijusi“, – pabrėžė jis, kalbėdamas apie kitas idėjas finansų paskirstymui.

Pasak jo, galimi LRT finansavimo variantai buvo aptarti ir koalicijoje.

„Apie tokį sutarimą buvo diskusijos, jos vyko keliais vektoriais. Socialdemokratai ir BFK pirmininkas Algirdas Sysas registravo kitokį siūlymą (...), partneriai registravo kitą – matyt, Seimo nariai priėmė tą, kuriam buvo rastas politinis sutarimas“, – kalbėjo politikas.

Kaip skelbta, Seimo BFK trečiadienį pritarė „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjūdžio frakcijos narių siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai siūloma skirti apie 80 mln. eurų. 

Pagal dabar galiojančią tvarką, LRT iš valstybės biudžeto kiekvienais metais skiriamas 1 proc. užpraeitų metų faktiškai gautų biudžeto lėšų iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir 1,3 proc. akcizo pajamų. 

Savo ruožtu siūlymą registravę parlamentarai sako, kad po 2029 m. LRT turėtų būti skiriama 0,75 proc. GPM pajamų ir 0,8 proc. akcizo lėšų. 

LRT finansavimas šiemet siekė beveik 80 mln. eurų. Kitų metų valstybės biudžete nacionalinio transliuotojo asignavimams kol kas numatyti daugiau nei 88 mln. 

Pagal dabartinį įstatymą, visuomeniniam transliuotojui skiriamų asignavimų dydis neturi būti mažesnis nei skirtas 2019 metais.

Skaičiuojama, kad pastaruosius metus LRT finansavimas augo – 2020 m. siekė 46,3 mln. eurų, 2021 m. – 53,79 mln. eurų, 2022 m. – 55,43 mln. eurų, 2023 m. – 63,43 mln. eurų, 2024 m. 72,88 mln. eurų.

