Vyriausybei bus siunčiami parlamentarų pasiūlymai dėl biudžeto: „Proga susipažinti su lakia fantazija“

„Visus pasiūlymus siųsime Vyriausybei ir ji turės progą susipažinti su lakia mūsų Seimo narių fantazija“, – komiteto posėdyje sakė BFK pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas.
Anot jo, parlamentarai pateikė „tik 110“ pasiūlymų, o dauguma jų nėra pagrįsti aiškiais finansavimo šaltiniais.
Politiko teigimu, Seimo nariai siūlydami, kam išleisti papildomai, tačiau nenurodydami lėšų šaltinių, nesilaiko Seimo statuto.
„Šaltinius reikia būtinai nurodyti. Bus pretekstas Vyriausybei atmesti ir nesvarstyti tokių (pasiūlymų – BNS), jei net šaltinių nenurodote“, – teigė A. Sysas.
„Papildomų lėšų Biudžeto komitete (BFK – BNS) nėra“, – pabrėžė jis.
BNS skaičiavimais, Seimo nariai 2026 metų biudžetui pateikė pasiūlymų už maždaug 1,1 mlrd. eurų.
Pirmadienį BFK jau pavedė Vyriausybei apsispręsti dėl maždaug 630 mln. eurų vertės Seimo komitetų ir komisijų pasiūlymų.