Visų akys krypo į Oksanos Pikul suknelę: pademonstravo nepriekaištingą figūrą

Kaip juokavo vakaro svečiai, Saugirdo Vaitulionio renginiai jau seniai tapo sinonimu žodžiui „įspūdinga“, tad ir šiemet jis privertė svečius stebėtis dar kartą – kelios dešimtys specialiai šiam vakarui iš Ispanijos atgabentų alyvmedžių ir prabangus dekoras sukūrė jausmą, tarsi autentiškas alyvmedžių sodas būtų atgimęs pačioje Vilniaus širdyje, rašoma pranešime spaudai.
„Norėjau sukurti jausmą, tarsi trumpam pabėgtume prie Viduržemio jūros – ten, kur laikas sulėtėja, o kvapas pasako daugiau nei žodžiai“, – kalbėjo Saugirdas Vaitulionis, pasitikęs svečius alyvmedžių sode, kuriuo pasirūpino „Baltic olive“ komanda, neseniai prisistačiusi ir televizijos projekte „Rykliai“.
Pademonstravo figūrą
Kaip ir kiekvienais metais, šiam vakarui kruopščiai ruošiasi ir čia atvykstantys bei savo įvaizdžiais stebinantys svečiai.
Tarp jų ir verslininkė Oksana Pikul, kuri pademonstravo nepriekaištingą figūrą. Moters stilius, kaip visada – ryškus, drąsus ir seksualus, pabrėžė figūros linijas.
Moteris vilkėjo ilgą, juodą vakarinę suknelę be petnešėlių ir su lengvu blizgesiu. Liemens srityje – permatomo tinklelio intarpas, atidengiantis pilvą. Sijono dalis suformuota iš gausiai klostuotos ar rauktos medžiagos, kuri apgaubia klubus, o apatinė sijono dalis yra permatoma, atidengianti kojas.
Visa suknelės kompozicija sukuria gundantį įvaizdį.
Tarp šimtų susirinkusių garsenybių, pažinti naujuosius kvepalus specialiai iš Klaipėdos atvyko Andrius Užkalnis, daininikas Vaidotas Valiukevičius su širdies drauge, nuomonės formuotoja Indrė Burlinskaitė, laidų vedėja Gintarė Gurevičiūtė, verslininkė bei viena ryškiausių socialinių tinklų žvaigždžių Daina Bosas su dukra Maria Randers, stilistė Milda Metlovaitė, atlikėja Natalija Bunkė su vyru Edgaru, dizaineris Robertas Kalinkinas, krepšininkas Darjušas Lavrinovičius su žmona Edita, plastikos chirurgas Vygintas Kaikaris su žmona Kristina, atlikėja ir verslininkė Oksana Pikul, laidų vedėja Eglė Kernagytė ir daugelis kitų.
Apgalvota iki paskutinės detalės
Vakaro atmosfera buvo apgalvota iki paskutinės detalės. Trys skirtingos salės, trys nuotaikos, trys įspūdingi pasirodymą. vakarą pradėjusi arfos virtuazė Aistė Baliunytė-Dailidienė svečius nukėlė į mistišką alyvmedžių sodą, kuriame arfai pritarė paukščių čiulbėjimas, svečius pakerėjo į sceną grįžtantis Sasha Song, o vakaro kulminacija tapo pribloškiantis Martyno Kavaliausko pasirodymas – muzika, dekoras ir kvapas – viskas jungėsi į vieną pojūčių simfoniją. Sveikinimo kalbą sakęs „Natūralios idėjos“ vadovas Paulius Vaitulionis neslėpė, kad naujieji kvepalai tapo ir jo paties favoritais, be kurių jis nebeįsivaizduoja savo dienos.
Pristatydamas naujausią savo kūrinį ypatingai gausiai susirinkusiai garsenybių publikai, Saugirdas neslėpė emocijų:
„Norėjau, kad žmogus, praeidamas gatve, priverstų kitą atsisukti. Kad jį pasivytų ir pasakytų: „Jūs labai skaniai kvepiate.“ Kadangi pats šiais kvepalais kvėpinuosi jau kelis mėnesius ir ne kartą sulaukiau klausimų, kokie čia kvepalai, tikiuosi, kad mūsų komandai pavyko sukurti kvapą, kuris užburia. Noriu, kad žmonės, pasikvėpinę „Tabacco d‘or“ kvepalais ne“, – sako Saugirdas.
„Tobaco d’Or“ – Kvepalai, kurie apgaubia aksomine šiluma ir užburiančiu prabangos šydu. Viršutinėse natose atsiskleidžiantys šviesiomis ir vaiskiai gaiviomis bergamotės ir kalendros natomis, pagardintomis subtiliu juodųjų pipirų dvelksmu. Kvepalų širdyje pulsuoja prabangi tabako giluma, persipinanti su švelniais gėlių akordais, kurie sukuria išskirtinį rafinuotumą. Galiausiai, aromatą apgaubia sandalmedžio, vanilės, tonkos ir muskuso šleifas – šiltas, kreminis ir ilgai išliekantis. Išskirtinai elegantiška modernios klasikos interpretacija, sukurianti elegancijos, paslapties ir nepamirštamos prabangos dvelksmą.
„Kvapų kūrimas man tapo aistra, kuria džiaugiuosi jau septintus metus. Džiaugiuosi, kad žmonės priima tai, ką darau – pirmieji dveji kvepalai tapo bestseleriais ir juos pamėgo tūkstančiai žmonių, o šie kvepalai, tikiu, taip pat ras kelią į žmonių širdis“, – jaudulio neslėpė Saugirdas.
Tai jau tretieji žinomo kvapų kūrėjo sukurti kvepalai. Prieš dvejus metus pristatyti „Charme d'Ambre“ kvepalai pelnė aukso medalį už geriausią metų produktą, o antrieji – „Rouge de Safran“ tapo tikru hitu, gavusiu geriausius įvertinimus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
