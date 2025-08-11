Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

FutbolasLT_S04E47: Sveikstantis Kučys, nefotografas Čirba ir direktorė komercijai – Venslovaitienė

2025-08-11 17:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 17:21

Dėl subjektyvių priežasčių pirmadienį į studiją susirinkę „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai Aurimas Budraitis, Evaldas Gelumbauskas ir Karolis Tretjakas be didesnių įžangų startavo nuo „Kauno Žalgirio“ ir Kerdžalų „Arda“ rungtynių apžvalgos. Gyvai rungtynes stebėjęs Aurimas pasidalino mintimis apie žiūrovų elgesio stadione pradžiamokslį ir kauniečių trenerio dreskodą, tuo metu nuotoliu įvykius sekęs Karolis įvertino futbolinius rungtynių aspektus. Bendru sutarimu buvo nuspręsta, kad ankstyvas KŽ žaidėjo pašalinimas iš aikštės neleido susidaryti pilnaverčio įspūdžio apie abiejų komandų pajėgumą, tad antrosios rungtynės turėtų pateikti visus atsakymus į visus klausimus.

FutbolasLT | Organizatorių nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susitvarkę su UEFA Konferencijų lygos atrankos reikalais Aurimas, Evaldas ir Karolis perėjo prie A lygos. Tiesa, bene daugiausiai dėmesio sulaukė ne futbolas, o prieš rungtynes su Marijampolės „Sūduva“ nutikęs Vilniaus „Žalgirio“ vadovės Vilmos Venslovaitienės demaršas. Ta proga Aurimas paskambino Vilniaus savivaldybės paskirtiems „Žalgirio“ klubo dalininkams ir pabandė išsiaiškinti didžiausio Lietuvos čempionų rėmėjo požiūrį į situaciją klube, o Evaldas pasidalino aktualiais pastebėjimais iš „Žalgirio“ namų stadiono. Galiausiai aptarę ir trejas A lygos 24 turo rungtynes „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai išrinko du (iš trijų) rungtynių MVP, suspėliojo A lygos 25 turo rezultatus ir dar spėjo įvertinti herojišką Marijampolės „Sūduvos“ pergalę FPRO LFF Taurės rungtynėse su „Kauno Žalgiriu“.

SHARP skirtoje pokalbių rubrikoje „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai susisiekė su Lietuvos rinktinės ir „Celje“ ekipos puolėju Armandu Kučiu ir pasidomėjo reabilitacijos po kryžminių raiščių traumos eiga, o Futsal Europos čempionatui skirtame polapyje į originalius Evaldo klausimus atsakė garsaus fotografo Sauliaus Čirbos sūnus Karolis.

Galiausiai, dar kartą nesėkmingai pamėginę įsiūlyti visiškai su futbolu nesusijusiems žmonėms bilietus į rugsėjo 4 dieną vyksiančias Lietuvos ir Maltos rungtynes, tinklalaidės kūrėjai atsakė į sekmadieninius žiūrovų klausimus ir atsisveikino iki kito antradienio!

