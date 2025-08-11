FutbolasLT_S04E47: Sveikstantis Kučys, nefotografas Čirba ir direktorė komercijai – Venslovaitienė

Susitvarkę su UEFA Konferencijų lygos atrankos reikalais Aurimas, Evaldas ir Karolis perėjo prie A lygos. Tiesa, bene daugiausiai dėmesio sulaukė ne futbolas, o prieš rungtynes su Marijampolės „Sūduva“ nutikęs Vilniaus „Žalgirio“ vadovės Vilmos Venslovaitienės demaršas. Ta proga Aurimas paskambino Vilniaus savivaldybės paskirtiems „Žalgirio“ klubo dalininkams ir pabandė išsiaiškinti didžiausio Lietuvos čempionų rėmėjo požiūrį į situaciją klube, o Evaldas pasidalino aktualiais pastebėjimais iš „Žalgirio“ namų stadiono. Galiausiai aptarę ir trejas A lygos 24 turo rungtynes „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai išrinko du (iš trijų) rungtynių MVP, suspėliojo A lygos 25 turo rezultatus ir dar spėjo įvertinti herojišką Marijampolės „Sūduvos“ pergalę FPRO LFF Taurės rungtynėse su „Kauno Žalgiriu“.
SHARP skirtoje pokalbių rubrikoje „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai susisiekė su Lietuvos rinktinės ir „Celje“ ekipos puolėju Armandu Kučiu ir pasidomėjo reabilitacijos po kryžminių raiščių traumos eiga, o Futsal Europos čempionatui skirtame polapyje į originalius Evaldo klausimus atsakė garsaus fotografo Sauliaus Čirbos sūnus Karolis.
Galiausiai, dar kartą nesėkmingai pamėginę įsiūlyti visiškai su futbolu nesusijusiems žmonėms bilietus į rugsėjo 4 dieną vyksiančias Lietuvos ir Maltos rungtynes, tinklalaidės kūrėjai atsakė į sekmadieninius žiūrovų klausimus ir atsisveikino iki kito antradienio!
