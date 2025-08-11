Lietuvos futsal rinktinė du kartus nusileido Lenkijos klubui

Pirmoji akistata Lenkijoje baigėsi 2:0 šeimininkų naudai.
Tuo metu sekmadienio popietę rinktinė sužaidė antrąsias rungtynes su vietos „Lubawa“ futbolininkais.
Ši akistata Lenkijoje baigėsi 7:5 lenkų klubo naudai.
Primename, kad šios rungtynės yra dalis pasirengimo UEFA futsal Europos čempionatui, kuris kitų metų sausio ir vasario mėnesiais vyks Lietuvoje, Latvijoje bei Slovėnijoje.
Šiose rungtynėse Lietuvos rinktinės gretose dubliu pasižymėjo Artūras Juchno, po vieną įvartį pridėjo Albertas Voskunovičius, Vladimiras Derendiajevas bei po pertraukos vėl į rinktinę sugrįžęs Edgaras Baranauskas.
