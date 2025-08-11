Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„TOP Ekspertų ložė“: „nepakeičiamų nėra“, Vilma Out ir peržengtas Rubikonas

2025-08-11 16:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 16:40

TV3 Televizijos laidoje apie futbolą „Ekspertų ložė“ Go3 komentatoriai Mantas Krasnickas ir Ervinas Kvitkauskas kalbėjosi apie „Kauno Žalgirio“ keistas rungtynes Konferencijų lygoje, Vilmos griūtį Vilniuje, perspektyvas ir mūšį dėl pirmo titulo Anglijoje.

„TOP Ekspertų ložė“ | Organizatorių nuotr.

TV3 Televizijos laidoje apie futbolą „Ekspertų ložė“ Go3 komentatoriai Mantas Krasnickas ir Ervinas Kvitkauskas kalbėjosi apie „Kauno Žalgirio“ keistas rungtynes Konferencijų lygoje, Vilmos griūtį Vilniuje, perspektyvas ir mūšį dėl pirmo titulo Anglijoje.

REKLAMA
0

„Kauno Žalgiris“ susirėmė su „Arda“ iš Bulgarijos, tačiau daug futbolo nepamatėme. O štai susitikimo dalyviai, panašu, regėjo vaizdą aikštėje visiškai skirtingai. Įdomu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniaus „Žalgirio“ drama tęsiasi ir išvardinti viską, kas įvyko, čia būtų neįmanoma. Paklausykit patys. Pasakysim tik tiek, kad 15 metų sutartį ištraukusi Vilma galiausiai peržengė Rubikoną.

REKLAMA
REKLAMA

Na o Anglijoje į kovą dėl „Community Shield“ titulo stojo „Liverpool“ ir „Crystal Palace“. Buvo nesusipratimų, buvo įvarčių, buvo sutapimų ir buvo „erelių“ triumfas. Puikus reginys.

REKLAMA

Laidą užbaigėme palaidodami legendinį Nyderlandų futbolo klubą „Vitesse“.

Apie ką kalbėjome:

00:00 Intro. Pajūrys ir svilynė saulėje

03:33 Pojūtis, kad futbolas galiausiai grįžo

04:39 „Kauno Žalgirio“ „pergalė“, raudonos kortelės momentas

09:05 Mylimo kolegos apmąstymai po trenerio pareiškimo

10:04 Ko laukti Bulgarijoje?

13:50 Kauniečių prioritetų sąrašas

14:51 Kitas rungtynes matę bulgarai

17:30 Europinio lygio „Kauno Žalgirio“ priėmimas – 5 žąsys

18:58 Raitokimės rankoves, broliai

20:01 Net 18 minučių spaudos konferencija – Ervino principas ir kaip atsilaikė Čeburinas?

24:55 Lagaminų lietus ir pasaulinis dėmesys

31:18 Skandalinga Kasperūnienės žinia ir kodėl taip desperatiškai elgiasi Vilma?

38:08 Beraštės advokatės pranešimas ir užuomina apie pardavimą

40:44 Lemtingas ketvirtadienis. Benkunsko vėzdas, Venslovaitienės atsisveikinimas

43:15 Rubikonas

44:44 Kaip išlindo žinia apie „Icor“ ir keisti momentai paieškose

49:40 Kaip tai vertinti, mieli žiūrovai?

53:56 „Stadioną nuperki“, – mintį pradėjo Ervinas...

56:30 Kas bus direktorius?

58:25 Išsigandęs Vladimiras ir po traukiniu numestas Haroldas

1:01:50 Mindaugai, gal laikas iš tikro atitolti?

1:03:40 „Community Shield“. Jotos pagerbimas, virtęs chaosu

1:09:19 Jaunuolio užtikrintumas baudinių serijoje

1:13:40 „Palace“ pralaimėta apeliacija – pushas laidos metu

1:18:35 Išnyko legendinis Nyderlandų klubas

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų