„TOP Ekspertų ložė“: „nepakeičiamų nėra“, Vilma Out ir peržengtas Rubikonas

„Kauno Žalgiris“ susirėmė su „Arda“ iš Bulgarijos, tačiau daug futbolo nepamatėme. O štai susitikimo dalyviai, panašu, regėjo vaizdą aikštėje visiškai skirtingai. Įdomu.
Vilniaus „Žalgirio“ drama tęsiasi ir išvardinti viską, kas įvyko, čia būtų neįmanoma. Paklausykit patys. Pasakysim tik tiek, kad 15 metų sutartį ištraukusi Vilma galiausiai peržengė Rubikoną.
Na o Anglijoje į kovą dėl „Community Shield“ titulo stojo „Liverpool“ ir „Crystal Palace“. Buvo nesusipratimų, buvo įvarčių, buvo sutapimų ir buvo „erelių“ triumfas. Puikus reginys.
Laidą užbaigėme palaidodami legendinį Nyderlandų futbolo klubą „Vitesse“.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Intro. Pajūrys ir svilynė saulėje
03:33 Pojūtis, kad futbolas galiausiai grįžo
04:39 „Kauno Žalgirio“ „pergalė“, raudonos kortelės momentas
09:05 Mylimo kolegos apmąstymai po trenerio pareiškimo
10:04 Ko laukti Bulgarijoje?
13:50 Kauniečių prioritetų sąrašas
14:51 Kitas rungtynes matę bulgarai
17:30 Europinio lygio „Kauno Žalgirio“ priėmimas – 5 žąsys
18:58 Raitokimės rankoves, broliai
20:01 Net 18 minučių spaudos konferencija – Ervino principas ir kaip atsilaikė Čeburinas?
24:55 Lagaminų lietus ir pasaulinis dėmesys
31:18 Skandalinga Kasperūnienės žinia ir kodėl taip desperatiškai elgiasi Vilma?
38:08 Beraštės advokatės pranešimas ir užuomina apie pardavimą
40:44 Lemtingas ketvirtadienis. Benkunsko vėzdas, Venslovaitienės atsisveikinimas
43:15 Rubikonas
44:44 Kaip išlindo žinia apie „Icor“ ir keisti momentai paieškose
49:40 Kaip tai vertinti, mieli žiūrovai?
53:56 „Stadioną nuperki“, – mintį pradėjo Ervinas...
56:30 Kas bus direktorius?
58:25 Išsigandęs Vladimiras ir po traukiniu numestas Haroldas
1:01:50 Mindaugai, gal laikas iš tikro atitolti?
1:03:40 „Community Shield“. Jotos pagerbimas, virtęs chaosu
1:09:19 Jaunuolio užtikrintumas baudinių serijoje
1:13:40 „Palace“ pralaimėta apeliacija – pushas laidos metu
1:18:35 Išnyko legendinis Nyderlandų klubas
