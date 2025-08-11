Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Slovėnijoje lietuvių klubai šventė pergales

2025-08-11 08:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 08:52

Sekmadienį Slovėnijos lygoje visą mačą žaidė lietuvis Pijus Širvys, o jo ginamas „Maribor“ klubas svečiuose 2:0 nugalėjo „Primorje“ klubą.

Pijus Širvys | Klubo nuotr.

0

Kitose Slovėnijos lygos rungtynėse Artemijus Tutyškinas liko ant suolo, o Armandas Kučys nežaidė dėl traumos. Tuo metu jų atstovaujamas „Celje“ klubas namuose 3:0 susitvarkė su „Mura“ klubo žaidėjais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Čekijos pirmenybėse Artūras Dolžnikovas žaidė nuo 69 minutės, o jo ginamas Olomouco „Sigma“ klubas svečiuose 0:1 pralaimėjo Prahos „Sparta“ klubui. Verta paminėti ir tai, kad „Sigma“ nuo 37 minutės žaidė mažumoje.

Kroatijos lygoje Rokas Pukštas žaidė 85 minutes bei padėjo Splito „Hajduk“ klubui namuose 2:0 įveikti „Gorica“ ekipą.

Rolandas Baravykas Latvijos „Virsliga“ pirmenybėse žaidė visą mačą, bet su „Grobina“ klubu svečiuose 0:2 nusileido „Riga“ FC klubui.

