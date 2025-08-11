Slovėnijoje lietuvių klubai šventė pergales

Kitose Slovėnijos lygos rungtynėse Artemijus Tutyškinas liko ant suolo, o Armandas Kučys nežaidė dėl traumos. Tuo metu jų atstovaujamas „Celje“ klubas namuose 3:0 susitvarkė su „Mura“ klubo žaidėjais.
Čekijos pirmenybėse Artūras Dolžnikovas žaidė nuo 69 minutės, o jo ginamas Olomouco „Sigma“ klubas svečiuose 0:1 pralaimėjo Prahos „Sparta“ klubui. Verta paminėti ir tai, kad „Sigma“ nuo 37 minutės žaidė mažumoje.
Kroatijos lygoje Rokas Pukštas žaidė 85 minutes bei padėjo Splito „Hajduk“ klubui namuose 2:0 įveikti „Gorica“ ekipą.
Rolandas Baravykas Latvijos „Virsliga“ pirmenybėse žaidė visą mačą, bet su „Grobina“ klubu svečiuose 0:2 nusileido „Riga“ FC klubui.
