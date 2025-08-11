Danielė Paunksnytė išrinkta į simbolinį U20 čempionato penketuką

Puikią formą demonstravusi 18-metė gynėja, per grupių etapą pelniusi 43 taškus, buvo įtraukta į simbolinį turnyro penketuką.
Visame čempionate ji vidutiniškai rinko 17,9 taško (pataikydama 52,8 proc. dvitaškių ir 38 proc. tritaškių), atkovojo po 6 kamuolius, atliko 2,9 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo 17,6 naudingumo balo vidurkį.
Lietuvos rinktinė šiame čempionate iškovojo sidabrą.
Turnyro naudingiausios žaidėjos titulas atiteko ispanų rinktinės atstovei Ginai Garciai. Kartu su ja ir D. Paunksnyte į simbolinį penketą pateko latvė Raina Tomašicka, švedė Lourdes Da Silva Costa bei italė Cristina Osazuwa.
