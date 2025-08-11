Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Danielė Paunksnytė išrinkta į simbolinį U20 čempionato penketuką

2025-08-11 07:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 07:59

Lietuvos 20-mečių merginų krepšinio rinktinės lyderė Danielė Paunksnytė sulaukė išskirtinio asmeninio įvertinimo.

Danielė Paunksnytė | FIBA nuotr.

Lietuvos 20-mečių merginų krepšinio rinktinės lyderė Danielė Paunksnytė sulaukė išskirtinio asmeninio įvertinimo.

0

Puikią formą demonstravusi 18-metė gynėja, per grupių etapą pelniusi 43 taškus, buvo įtraukta į simbolinį turnyro penketuką.

Visame čempionate ji vidutiniškai rinko 17,9 taško (pataikydama 52,8 proc. dvitaškių ir 38 proc. tritaškių), atkovojo po 6 kamuolius, atliko 2,9 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo 17,6 naudingumo balo vidurkį.

Lietuvos rinktinė šiame čempionate iškovojo sidabrą.

Turnyro naudingiausios žaidėjos titulas atiteko ispanų rinktinės atstovei Ginai Garciai. Kartu su ja ir D. Paunksnyte į simbolinį penketą pateko latvė Raina Tomašicka, švedė Lourdes Da Silva Costa bei italė Cristina Osazuwa.

