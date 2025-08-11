Joao Nevešas dėl diskvalifikacijos nežais UEFA Supertaurės finale tarp PSG ir „Tottenham“

J. Nevešui vis dar galioja diskvalifikacija po to, kai pastarasis FIFA pasaulio klubų taurės finale prieš Londono „Chelsea“ buvo nubaustas raudona kortele už plaukų pagriebimą Marcui Cucurella.
Portugalas dėl gautos raudonos kortelės negalės žaisti dvejas rungtynes. Tai reiškia, jog J. Nevešas praleis ne tik susitikimą su „Tottenham“, bet ir PSG pirmąsias sezono rungtynes Prancūzijos „Ligue 1” čempionate prieš „Nantes“.
Priminsime, jog UEFA Supertaurės finale susitinka UEFA Čempionų lygos ir UEFA Europos lygos nugalėtojai.
