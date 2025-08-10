Čehas paaiškino, kas jam sutrukdė pasiekti įprastą rezultatą ir pažadėjo nuvykti pas gydytoją

Šiemet geriausius karjeros rezultatus rodantis K. Čehas buvo nugalėjęs D. Stahlį 4 kartus iš eilės, bet sekmadienį ši serija nutrūko. D. Stahlis trečiu bandymu diską nusviedė 68,02 metro ir užtikrintai aplenkė K. Čehą (66,19), kurį sugebėjo nugalėti pirmą kartą nuo gegužės 16 d.
„Gerai praleidau laiką, kiekvienais metais smagu čia atvažiuoti, tik vėjas šiandien kiek apsunkino varžybas. Sportinė forma vis gerėja, reikia nesustoti dirbti“, – sakė D. Stahlis.
Tuo tarpu K. Čehas Slovėnijos žiniasklaidai paaiškino, kas jam sutrukdė pasiekti įprastą rezultatą.
„Šiandien mano pasirodymas nebuvo pats geriausias. Nuo tada, kai atvykau į Švediją, turiu problemų su nugara. Iš techninės pusės buvau gerai pasiruošęs varžyboms, bet tada man suskaudo nugarą. Negalėjau mesti disko visa jėga. Atsižvelgiant į aplinkybes, padariau tai, ką galėjau.
Nežinau, kas sukėlė tą nugaros skausmą – gal mane išvargino Slovėnijos čempionatas. Tiesą pasakius, nugaros skausmą pajutau pirmą kartą šiais metais, nors tai yra dažnas metikų „kompanjonas“. Kai grįšiu į Estiją, nuvyksiu pas gydytoją ir tikiuosi, kad tada skausmas praeis“, – teigė K. Čehas.
