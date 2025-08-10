Jokubaitis: apie Valančiūno indėlį, ypatingą derinį ir Tubelio efektą

Šiandien lietuviai įveikė Sakartvelo rinktinę.
Per 21 minutę R. Jokubaitis pelnė 9 taškus ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus, o po mačo džiaugėsi Jono Valančiūno prisijungimu ir sirgalių palaikymu „Žalgirio“ arenoje.
„Labai smagu – puikus palaikymas nuo pat pradžių užkūrė ir mus. Pradėjome su gera energija, bet vėliau krepšinis tapo ne toks gražus, su mažai taškų. Tai buvo tikrai geras testas, kartvelai gynyboje dirbo puikiai, manau, kol kas tai geriausias mūsų patirtas išbandymas. Taip pat įjungėme Joną – pirmos jo rungtynės, buvo susižaidimo trūkumų, bet matėme, kad jis po krepšiu gali visus išstumdyti. Dar šiek tiek laiko, ir turėsime gynybinį, greitą, gražų krepšinį“, – sakė R. Jokubaitis.
Kalbėdamas apie žaidimą su J. Valančiūnu, jis teigė: „Labai smagu. Sportuojame jau nemažai, pernai vasarą nežaidėme, dabar buvo kelios treniruotės – dar reikia įdirbio, bet vienas kitą pajusime, tai nėra sudėtinga.
Faktas, kad turėjome problemų su atkovotais kamuoliais, bet dabar jis po krepšiu daug ką užkamšo. Treneris Rimas tikrai ras būdų, kaip jį išnaudoti ir sukurti sistemą aplink Joną.“
R. Jokubaitis pripažino, kad komandoje naudojamas derinys „Lietuva“ veikia itin sėkmingai: „Taip, mane pačiam tai stebina. Atrodo, paprastas derinys, bet kai jį kelis kartus užsukame, beveik visada gauname laisvą metimą. Reikia jį dar patobulinti taip, kad visi žinotų, bet niekas nesugebėtų sustabdyti.“
Kalbėdamas apie Ąžuolo Tubelio pasirodymą, R. Jokubaitis juokavo: „Ant suolo jau kalbėjome apie tai – po vieno dėjimo pagalvojau, kad „Žalgirio“ sirgaliai jį jau pamilo. Aišku, juokauju, bet jis duoda daug energijos. Kas buvo praeityje, tas buvo, o dabar matome, kad jis yra vienas geriausių savo pozicijos žaidėjų.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!