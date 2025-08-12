Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Claressa Shields įsigijo itin retą laikrodį ir pašiepė Muhammado Ali dukrą dėl atsisakymo kovoti

2025-08-12 22:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 22:33

Viena geriausių visų laikų boksininkių – 30-metė amerikietė Claressa Shields (17-0-0, 3 nokautai) – prieš porą savaičių pratęsė dominavimą ringe. Amerikietė Detroito „Little Ceasars“ arenoje (JAV) dominavo prieš 37-erių Lani Daniels (11-3-2, 1 nokautas) iš Australijos. C. Shields 10-ies raundų kovą laimėjo teisėjų sprendimu (100:90, 99:91, 99:91) ir išlaikė IBF, WBC, WBF ir WBO sunkaus svorio kategorijos pasaulio čempionės diržus bei neginčijamos čempionės statusą.

Viena geriausių visų laikų boksininkių – 30-metė amerikietė Claressa Shields (17-0-0, 3 nokautai) – prieš porą savaičių pratęsė dominavimą ringe. Amerikietė Detroito „Little Ceasars“ arenoje (JAV) dominavo prieš 37-erių Lani Daniels (11-3-2, 1 nokautas) iš Australijos. C. Shields 10-ies raundų kovą laimėjo teisėjų sprendimu (100:90, 99:91, 99:91) ir išlaikė IBF, WBC, WBF ir WBO sunkaus svorio kategorijos pasaulio čempionės diržus bei neginčijamos čempionės statusą.

0

Uždarbį už šią kovą C. Shields labai greitai ėmė „taškyti“. Boksininkė pareiškė, kad už 90 tūkst. JAV dolerių įsigijo įspūdingą „Bvlgari“ laikrodį, kurie, kaip teigiama, buvo pagaminti vos 2.

„Sveikinu pati save. Tai pirmas mano, kaip didelės mergaitės, pirkinys. Man nereikėjo klausti niekieno pritarimo – įteikiau sau dovaną ir tiek. Dievinu šį jausmą. Tai mano sunkiu darbu uždirbti pinigai“, – teigė C. Shields.

Kiek anksčiau C. Shields pareiškė, kad pasiūlė 15 mln. JAV dolerių Muhammado Ali dukrai Lailai, ragindama ją grįžti į boksą ir kautis dėl čempionės diržų. C. Shields teigimu, nors Lailai jau 47-eri, ji dar nėra per sena, kad galėtų kautis. Tai būtų viena didžiausių kovų moterų bokso istorijoje. Deja, panašu, kad ši fantazija realybe netaps.

„Laila ir jos atstovai mums ištarė ne. Ji kautis nenori. Aš suprantu, kodėl ji bijo – aš jos vietoje irgi nenorėčiau kautis su tokia kaip aš. Viskas gerai, aš turiu daugybę kitų variantų“, – TMZ teigė C. Shields.

L. Ali profesionalių bokse laimėjo visas 24 kovas, iš kurių net 21 – nokautais. Ji buvo ilgametė pasaulio čempionė, bet paskutinį kartą kovėsi dar 2007 m.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

