Fernandes nustebo dėl Stoliarenko elgesio po UFC kovos

„Šitoje kovoje svarbiausi buvo du dalykai – kantrybė ir gynyba nuo parvertimų. Kaip žinote, anksčiau 2 pralaimėjimus UFC patyriau prieš merginas, kurios buvo labai stiprios parteryje. Šiandien parodžiau, kad nebesu tokia pažeidžiama, kad mano gynyba nuo parvertimų stipriai patobulėjo – treniruotės nenuėjo veltui“, – „AG Fight“ pasakojo G. Fernandes.
Brazilė interviu metu taip pat parodė savo ranką ir atskleidė, kad kovėsi traumuota: „Ranką susižeidžiau dar prieš kurį laiką, todėl šių metų pradžioje ir nekovojau. Vėliau situacija pagerėjo, bet prieš pat kovą su Stoliarenko apšilimo metu vėl susižeidžiau ranką. Tai nutiko apšilinėjant su treneriu. Šį kartą net ir traumuota ranka man nesutrukdė laimėti, patys matėte, kaip atrodė mano varžovės veidas. Man atrodo, kad prakirtau jai antakį vienu iš savo „kablių“. Kovos metu taip pat laukiau progų atlikti spyrius. Žinojau, kad varžovė metė daug svorio ir buvo nusilpusi, todėl norėjau atakuoti jai tiek į korpusą, tiek į kojas, tiek į galvą. Kaip jau sakiau, turėjau būti kantri ir spyrius atlikti tinkamu laiku, nes žinojau, kad prastas spyris varžovei gali suteikti progą mane parversti. Trečiajame raunde varžovė suaktyvėjo, nes žinojo, kad nebeturi ką prarasti. Ji turėjo paskutines 5 minutes tam, kad laimėtų anksčiau laiko. Aš tuo metu stengiausi išlikti rami, laikytis kovos plano ir nepridaryti klaidų. Varžovė porą kartų mane prigavo, pajaučiau jos spyrius, be to, kaip sakiau, man skaudėjo ranką“.
Po kovos, skelbiant nugalėtoją, J. Stoliarenko buvo kiek pakėlusi ranką ir, panašu, tikėjo savo pergale, kas nustebino dalį kovinio sporto fanų ir pačią G. Fernandes.
„Skelbiant rezultatus ji buvo pakėlusi ranką. Pamaniau – negi ji rimtai taip galvoja? Šiaip aš buvau užtikrinta savo pergale, nors kai viską sprendžia teisėjai, tai niekada negali būti tikra dėl baigties“, – stebėjosi G. Fernandes.
Julija Stoliarenko was really praying to the UFC Gods for a WIN vs Gabriella Fernandes 😭 #UFCVegas109 pic.twitter.com/Ac1dFVlaGW— MMA Homie Podcast (@theMMAhomies) August 9, 2025
Brazilė dar kartą pažymėjo, kad nori grįžti į narvą jau artimiausiu metu ir kautis prieš reitinguotą varžovę.
„Noriu, kad kita kova būtų prieš reitinguotą varžovę. Galiu kautis bet kur ir bet kada. Ar man nesutrukdys rankos trauma? Manau, kad reikės 1-2 savaičių poilsio ir uždegimas praeis. Ranka nėra nei lūžusi, nei skilusi, tiesiog reikia poilsio ir viskas turėtų būti gerai“, – pridėjo brazilė.
