Francisco apie traumą: „Buvo daugiau išgasčio nei žalos“

Po rugpjūčio 8-osios mačo su britais visi prancūzų komandos nariai gavo tris poilsio dienas ir į pasiruošimą grįžo antradienį.
„Jaučiuosi geriau. Buvo daugiau išgąsčio nei tikros žalos, – apie savo sveikatą sakė gynėjas. – Net rungtynių su Didžiąja Britanija rytą jau buvau atsigavęs.“
Prancūzijos rinktinė Europos čempionato D grupėje Katovicuose varžysis su Lenkija, Belgija, Slovėnija, Izraeliu ir Islandija.
