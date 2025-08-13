Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Francisco apie traumą: „Buvo daugiau išgasčio nei žalos“

2025-08-13 09:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 09:19

Kauno „Žalgirio“ gynėjas Sylvainas Francisco praleido paskutines Prancūzijos rinktinės kontrolines rungtynes su Didžiąja Britanija. Oficialiai skelbta, kad krepšininkas nerungtyniavo dėl peties sumušimo, tačiau pats žaidėjas patikino – nieko rimto nenutiko.

Sylvainas Francisco | FIBA nuotr.

Kauno „Žalgirio“ gynėjas Sylvainas Francisco praleido paskutines Prancūzijos rinktinės kontrolines rungtynes su Didžiąja Britanija. Oficialiai skelbta, kad krepšininkas nerungtyniavo dėl peties sumušimo, tačiau pats žaidėjas patikino – nieko rimto nenutiko.

0

Po rugpjūčio 8-osios mačo su britais visi prancūzų komandos nariai gavo tris poilsio dienas ir į pasiruošimą grįžo antradienį.

„Jaučiuosi geriau. Buvo daugiau išgąsčio nei tikros žalos, – apie savo sveikatą sakė gynėjas. – Net rungtynių su Didžiąja Britanija rytą jau buvau atsigavęs.“

Prancūzijos rinktinė Europos čempionato D grupėje Katovicuose varžysis su Lenkija, Belgija, Slovėnija, Izraeliu ir Islandija.

