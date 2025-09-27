Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Juventus“ ir „Atalanta“ sužaidė lygiosiomis „Serie A“ lygos rungtynėse

2025-09-27 20:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-27 20:57

Italijos „Serie A“ lygos rungtynės tarp Turino „Juventus“ ir Bergamo „Atalanta“ komandų baigėsi lygiosiomis 1:1.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Italijos „Serie A“ lygos rungtynės tarp Turino „Juventus“ ir Bergamo „Atalanta“ komandų baigėsi lygiosiomis 1:1.

REKLAMA
0

Kamaldeenas Sulemana pirmojo kėlinio pabaigoje nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Atalanta“ į priekį 1:0. Juanas Cabalis antrajame kėlinyje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Martenas de Roonas buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, bei „Atalanta“ futbolininkai liko žaisti dešimtyje. Per likusį laiką „Juventus“ išnaudoti kiekybinio pranašumo nepavyko ir susitikimas baigėsi lygiosiomis 1:1.

„Juventus“ po 5 sužaistų rungtynių turi surinkęs 11 taškų ir rikiuojasi antroje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Atalanta“ su 9 taškais žengia penkta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų