„Juventus“ ir „Atalanta“ sužaidė lygiosiomis „Serie A“ lygos rungtynėse

Kamaldeenas Sulemana pirmojo kėlinio pabaigoje nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Atalanta“ į priekį 1:0. Juanas Cabalis antrajame kėlinyje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Martenas de Roonas buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, bei „Atalanta“ futbolininkai liko žaisti dešimtyje. Per likusį laiką „Juventus“ išnaudoti kiekybinio pranašumo nepavyko ir susitikimas baigėsi lygiosiomis 1:1.
„Juventus“ po 5 sužaistų rungtynių turi surinkęs 11 taškų ir rikiuojasi antroje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Atalanta“ su 9 taškais žengia penkta.
