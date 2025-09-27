Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Eurolygai pasirengęs T.Masiulis: visi yra reikalingi ir turi būti pasiruošę

2025-09-27 20:24 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-27 20:24

Kauno „Žalgiris“ iškovojo trečiąją pergalę Lietuvos krepšinio lygoje (LKL).

T.Masiulis pasirengė Eurolygos startui (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Kauno „Žalgiris“ iškovojo trečiąją pergalę Lietuvos krepšinio lygoje (LKL).

Žalgiriečiai nugalėjo Klaipėdos „Neptūną“, „Švyturio“ arenoje triumfavę 84:71, o ryškiausiai spindėjo 32 naudingumo balus surinkęs Edgaras Ulanovas.

„Žalgiriui“ tai buvo paskutinysis testas prieš startą Eurolygoje, kuri iškart driokstels dviguba savaite.

Po rungtynių „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis apžvelgė kertinius pergalės aspektus ir nudžiuginusius akcentus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rungtynės tikrai buvo įtemptos, mums prieš Eurolygos startą reikėjo tokių rungtynių. Žinojome, kad čia nėra lengva žaisti, prie pilnos salės, prie gero „Neptūno“ žaidimo. Tikrai gerai žaidžia, smagią komandą surinkę. Džiaugiamės, kad gynyboje nemažai dalykų pavyko padaryti, ką buvome suplanavę ir išsivežame pergalę“, – teigė strategas.

– Ar esate patenkintas kamuolio judėjimu puolime?

– Taip, kaip visąlaik, noriu, kad judėtų dar daugiau, bet tikrai judiname kamuolį. Krepšinyje tai yra normalu, kuo daugiau kamuolys juda, tuo sunkiau dengtis. Paprasta logika. Nenorime būti priklausomi nuo vieno ar kelių žmonių, turėti daugiau galimybių puolime, kur galėtume pulti. Jei kamuolys juda – tokių galimybių atsiranda. Manau, kad ir žaidėjams yra žymiai smagiau žaisti, kai kamuolys juda ir visi gauna jį pačiupinėti.

– Šiandien matytą dažną rotaciją ketinate naudoti ir sezono metu, ar ji buvo tik pasiruošime Eurolygai?

– Aš manau, kaip ir sakiau žaidėjams, kad visi yra reikalingi ir turi būti pasiruošę. Nesvarbu, žaidi mažiau ar daugiau, bet visada turi būti pasiruošęs. Šitame lygyje, kokiu greičiu mes norime žaisti, aštuonių minučių atkarpas žaisti yra sunku, tad geriau jas padalinti – keturias žaidi, dvi pasėdi ir vėl žaidi. Tokia yra mano mintis. Norime palaikyti intensyvumą, tad norime daryti daugiau keitimų.

– Kaip vertinate Edgaro Ulanovo 32 naudingumo balų pasirodymą?

– Tikrai dar to nemačiau, bet tikrai sužaidė užtikrintai, ko iš jo ir norime. Galime naudoti jį keliose pozicijose, kad varžovai galvotų, kaip dengti keliose pozicijose. Jis išnaudojo savo šansus. Aišku, čia yra mūsų gynėjų privalumas, kurie išdalino 25 rezultatyvius perdavimus. Jie jį surado ir suprato, ką mes norime žaisti ir kur mes turime persvarą.

