„Atletico“ miesto derbyje nugalėjo „Real“

Robinas Le Normandas rungtynių pradžioje smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Atletico“ į priekį 1:0. Netrukus Kylianas Mbappe pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1, o tiksliai komandos draugo perdavimą uždaręs Arda Guleris jau persvėrė rezultatą „Real“ naudai 2:1. Alexanderis Sorlothas pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliu smūgiu galva išlygino rezultatą 2:2.
Julianas Alvarezas antrojo kėlinio pradžioje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Atletico“ į priekį 3:2. Netrukus pastarasis antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir padidino pranašumą 4:2. Antoine’as Griezmannas per pridėtą rungtynių laiką nukreipė kamuolį į vartus ir įtvirtino „Atletico“ pergalę rezultatu 5:2.
K. Mbappe pelnė šešis įvarčius išvykos „La Liga“ rungtynėse 2025/2026 m. sezone, bent 2 daugiau nei bet kuris kitas žaidėjas penkiose stipriausiose Europos futbolo lygose.
Koke tapo antruoju vyriausiuoju žaidėju, atlikusiu rezultatyvų perdavimą „La Liga“ rungtynėse tarp „Atletico“ ir „Real“ (33 metai ir 262 dienos).
„Real“ po 7 sužaistų rungtynių turi surinkęs 18 taškų ir išlieka pirmoje „La Liga“ turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Atletico“ su 12 taškų žengia ketvirtas.
