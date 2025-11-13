 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Valdas Benkunskas pasisakė apie situacija dėl migrantų: kas gresia Vilniui?

2025-11-13 08:42 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 08:42

Europą užplūdusiems migrantams užsienio šalyse pradėjus miestuose kurti savo getus, sostinės meras Valdas Benkunskas sako, jog Vilniui tai kol kas negresia. Vis dėlto, savivaldybės vadovo teigimu, siekiant užtikrinti miesto saugumą ir tvarką, į Lietuvą keliantis gyventi migrantams, būtina keisti šiuo metu galiojančią teisinę bazę. 

Valdas Benkunskas (Lukas Balandis/BNS)

1

„Matant, kad Lietuvoje migracijos skaičiai yra augantys ir (…) migrantų Lietuvoje, o ypač – Vilniuje, įsikuria vis daugiau, labai svarbu šiuos procesus kontroliuoti, turėti visą tą patirtį, kurią Vakarų valstybės, šalys ir miestai jau yra praėję prieš kelis dešimtmečius, ir nepakartoti tų klaidų, kurios iš esmės gali lemti tų dalykų, kurių dabar Vilniuje mums pavydi kiti miestai, praradimą. Turiu mintyje ir saugumą, ir visą estetinę pusę, kaip miestas yra patogus gyventi“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė sostinės meras. 

„Tos pamokos yra žinomos. Toje pradinėje stadijoje yra labai svarbu (…) procesus valdyti, nepaleisti, kontroliuoti, kad mes tų klaidų nepakartotume. Sakyčiau, kad (…) nėra procesai nuvažiavę taip, kad jie būtų nevaldomi. Tai yra tik pradžia, bet labai svarbu ir toje pradžioje turėti teisingus įstatymus, kad jie tinkamai reguliuotų migraciją, kontroliuotų migraciją ir kad sprendimai iš valstybės pusės būtų priimami taip, kad paskui nereikėtų gailėtis ir turėti procesus, kurie gali būti negrįžtamai prasti“, – akcentavo V. Benkunskas. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

