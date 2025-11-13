Valdas Benkunskas pasisakė apie situacija dėl migrantų: kas gresia Vilniui?

„Matant, kad Lietuvoje migracijos skaičiai yra augantys ir (…) migrantų Lietuvoje, o ypač – Vilniuje, įsikuria vis daugiau, labai svarbu šiuos procesus kontroliuoti, turėti visą tą patirtį, kurią Vakarų valstybės, šalys ir miestai jau yra praėję prieš kelis dešimtmečius, ir nepakartoti tų klaidų, kurios iš esmės gali lemti tų dalykų, kurių dabar Vilniuje mums pavydi kiti miestai, praradimą. Turiu mintyje ir saugumą, ir visą estetinę pusę, kaip miestas yra patogus gyventi“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė sostinės meras.
„Tos pamokos yra žinomos. Toje pradinėje stadijoje yra labai svarbu (…) procesus valdyti, nepaleisti, kontroliuoti, kad mes tų klaidų nepakartotume. Sakyčiau, kad (…) nėra procesai nuvažiavę taip, kad jie būtų nevaldomi. Tai yra tik pradžia, bet labai svarbu ir toje pradžioje turėti teisingus įstatymus, kad jie tinkamai reguliuotų migraciją, kontroliuotų migraciją ir kad sprendimai iš valstybės pusės būtų priimami taip, kad paskui nereikėtų gailėtis ir turėti procesus, kurie gali būti negrįžtamai prasti“, – akcentavo V. Benkunskas.
