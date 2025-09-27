„Liverpool“ pralaimėjo „Crystal Palace“, „Manchester City“ sutriuškino „Burnley“, „Chelsea“ namuose nusileido „Brighton“

Ismaila Sarras rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir greitai išvedė „Crystal Palace“ į priekį 1:0. Jeanas-Philippe‘as Mateta pirmojo kėlinio pabaigoje nepasinaudojo puikia proga padvigubinti rezultatą, kadangi smūgiuotas kamuolys sudrebino varžovų vartų konstrukciją.
Federico Chiesa 87-ąją minutę tiksliai nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.Eddie Nketiah 97-ąją minutę susistabdęs kamuolį pasiuntė kamuolį į vartus ir išplėšė „Crystal Palace“ dramatišką pergalę 2:1.
Tuo tarpu kitame susitikime „Manchester City“ namuose 5:1 nugalėjo „Burnley“ futbolininkus.
Maxime‘as Esteve rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį į savus vartus ir „Man City“ išsiveržė į priekį 1:0. Jaidonas Anthony puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikvoje pusiausvyrą 1:1.
Matheusas Nunesas sužaidus valandą pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir persvėrė rezultatą „Man City“ naudai 2:1. M. Esteve antrą kartą nukreipė kamuolį į savus vartus ir rezultatas tapo jau 3:1.
Erlingas Haalandas rungtynių pabaigoje pridėjo du įvarčius, o „Man City“ iškovojo užtikrintą pergalę rezultatu 5:1.
M. Esteve tapo vos šeštuoju žaidėju, pelniusiu du įvarčius į savus vartus „Premier“ lygos vieneriose rungtynėse.
Dešimtyje žaisti likęs Londono „Chelsea“ namuose 1:3 nusileido „Brighton“ futbolininkams.
Enzo Fernandezas pirmajame kėlinyje smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Chelsea“ ekipą į priekį 1:0. Trevoh Chalobah antrojo kėlinio pradžioje už paskutinės vilties pražangą buvo nubaustas raudona kortele ir „Chelsea“ futbolininkai liko žaisti dešimtyje.
Danny Welbeckas nukreipė tiksliai kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išlygino šių rungtynių rezultatą 1:1. Maximas De Cuyperis 92-ąją minutę tiksliu smūgiu galva persvėrė rezultatą „Brighton“ naudai 2:1. D. Welbeckas per pridėtą rungtynių laiką pasinauodojęs grubia varžovo klaida pasiuntė kamuolį į vartus ir įtvirtino svečių ekipos pergalę 3:1.
