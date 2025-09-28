Lorenzo Musetti skandalas Pekine: švilpimas iš tribūnų ir autografų dalybos su apsaugos palyda

L. Tieno dabar lauks gerą sportinę formą demonstruojantis italas Lorenzo Musetti (ATP-9), 6:3, 6:3 nugalėjęs Prancūzijos veteraną Adrianą Mannarino (ATP-60). Italas iš paskutinių 11 mačų yra laimėjęs 9 bei realiai pretenduoja patekti į baigiamąjį sezono turnyrą „ATP Finals“.
L. Musetti mačas su A. Mannarino buvo pirmas po to, kai jis viešai atsiprašė Kinijos žmonių. Italas nervinosi pirmojo rato mače, kai dalis sirgalių dažnai kosėjo. Teigiama, kad italas tuos sirgalius vadino „sumautais kinais“, o tai labai nepatiko Kinijos žiniasklaidai ir internautams. L. Musetti dėl savo kalbų sulaukė daug kritikos ir nusprendė atsiprašyti.
"They're always coughing those damn Chinese..
they keep coughing, fuck..
they cough every three minutes!
..
*cough cough*"
*full translation of what Lorenzo Musetti said
pic.twitter.com/u8uyPS2TF7REKLAMA— ⁶³ Nene ⁷² || 🦊 (@bubblegum_win) September 26, 2025
Sekmadienį kinai L. Musetti sutiko švilpimu, italas po paskutinio taško jų dar kartą atsiprašė, o dalindamas autografus buvo prižiūrimas 5 apsaugos darbuotojų.
Musetti got booed as he entered the court earlier. pic.twitter.com/vGhdb3Zbm1— José Morgado (@josemorgado) September 28, 2025
Some boos could be heard when Musetti stepped onto the court. There were some coughs during the match and boos mixed with cheers after it ended. Musetti signed "Sorry" to the camera and apologized again.
He signed for the fans before leaving, surrounded by about five guards. pic.twitter.com/5aiQYcS5zxREKLAMAREKLAMA— Bendou Zhang🎾 (@BendouZhang) September 28, 2025
Dar viename mače vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) tik po 2 valandų 37 minučių kovos 7:5, 3:6, 6:3 įveikė prancūzą Corentiną Moutet (ATP-37). Prancūzas trečiajame sete netgi pirmavo po laimėtos varžovo padavimų serijos, bet per keletą minučių persvarą išbarstė, o vėliau paleido A. Zverevą į priekį.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 4,016 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!