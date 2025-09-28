Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Lorenzo Musetti skandalas Pekine: švilpimas iš tribūnų ir autografų dalybos su apsaugos palyda

2025-09-28 21:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-28 21:51

Pekine (Kinija) vykstančiame ATP 500 serijos „China Open“ vyrų teniso turnyre amerikietis Learneris Tienas (ATP-52) 6:3, 6:2 pranoko italą Flavio Cobolli (ATP-25). 19-metis L. Tienas tapo 4-u jauniausiu tenisininku istorijoje, kuris sugebėjo pasiekti Pekino turnyro ketvirtfinalį.

Lorenzo Musetti | „Stop“ kadras

0

L. Tieno dabar lauks gerą sportinę formą demonstruojantis italas Lorenzo Musetti (ATP-9), 6:3, 6:3 nugalėjęs Prancūzijos veteraną Adrianą Mannarino (ATP-60). Italas iš paskutinių 11 mačų yra laimėjęs 9 bei realiai pretenduoja patekti į baigiamąjį sezono turnyrą „ATP Finals“.

L. Musetti mačas su A. Mannarino buvo pirmas po to, kai jis viešai atsiprašė Kinijos žmonių. Italas nervinosi pirmojo rato mače, kai dalis sirgalių dažnai kosėjo. Teigiama, kad italas tuos sirgalius vadino „sumautais kinais“, o tai labai nepatiko Kinijos žiniasklaidai ir internautams. L. Musetti dėl savo kalbų sulaukė daug kritikos ir nusprendė atsiprašyti.

Sekmadienį kinai L. Musetti sutiko švilpimu, italas po paskutinio taško jų dar kartą atsiprašė, o dalindamas autografus buvo prižiūrimas 5 apsaugos darbuotojų.

Dar viename mače vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) tik po 2 valandų 37 minučių kovos 7:5, 3:6, 6:3 įveikė prancūzą Corentiną Moutet (ATP-37). Prancūzas trečiajame sete netgi pirmavo po laimėtos varžovo padavimų serijos, bet per keletą minučių persvarą išbarstė, o vėliau paleido A. Zverevą į priekį.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 4,016 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

