TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė Samsune nesugebėjo įveikti Marijos Timofejevos

2025-10-01 12:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 12:39

Samsune (Turkija) vykstančiame WTA 125 serijos „Samsun Open“ moterų teniso turnyre trečiadienį Justina Mikulskytė (WTA-209) per 74 minutes 0:6, 3:6 pralaimėjo 161-ąjai pasaulio raketei Marijai Timofejevai.

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Lietuvė labai prastai pradėjo mačą, nerealizavo vienintelio susikurto „break pointo“ pirmajame sete ir pralaimėjo visas savo padavimų serijas. Antrajame sete J. Mikulskytės pralaimėtų geimų serija prasitęsė iki 9 (0:6, 0:3). Vėliau lietuvė pagerino žaidimą savo padavimų metu, tačiau „break pointų“ daugiau neturėjo, tad varžovės nepavijo.

J. Mikulskytė po pirmųjų savo padavimų laimėjo 43 proc. įžaistų kamuoliukų, o M. Timofejeva – 79 proc.

Lietuvė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 1 WTA reitingo tašką bei 1200 JAV dolerių.

Trečiadienį J. Mikulskytė su turke Ayla Aksu pagaliau turėtų baigti dvejetų mačą prieš ukrainietes – Maryną Kolb ir Nadiją Kolb. Pirmadienį lietuvė su turke 3:6, 3:0 atsiliko nuo varžovių, kai mačą teko sustabdyti dėl lietaus. Antradienį lietus nenurimo, tad mačo pabaiga buvo perkelta į trečiadienį.

WTA 125 serijos moterų teniso turnyro Samsune prizų fondą sudaro 115 tūkst. JAV dolerių.

