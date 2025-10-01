Justina Mikulskytė Samsune nesugebėjo įveikti Marijos Timofejevos

Lietuvė labai prastai pradėjo mačą, nerealizavo vienintelio susikurto „break pointo“ pirmajame sete ir pralaimėjo visas savo padavimų serijas. Antrajame sete J. Mikulskytės pralaimėtų geimų serija prasitęsė iki 9 (0:6, 0:3). Vėliau lietuvė pagerino žaidimą savo padavimų metu, tačiau „break pointų“ daugiau neturėjo, tad varžovės nepavijo.
J. Mikulskytė po pirmųjų savo padavimų laimėjo 43 proc. įžaistų kamuoliukų, o M. Timofejeva – 79 proc.
Lietuvė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 1 WTA reitingo tašką bei 1200 JAV dolerių.
Trečiadienį J. Mikulskytė su turke Ayla Aksu pagaliau turėtų baigti dvejetų mačą prieš ukrainietes – Maryną Kolb ir Nadiją Kolb. Pirmadienį lietuvė su turke 3:6, 3:0 atsiliko nuo varžovių, kai mačą teko sustabdyti dėl lietaus. Antradienį lietus nenurimo, tad mačo pabaiga buvo perkelta į trečiadienį.
WTA 125 serijos moterų teniso turnyro Samsune prizų fondą sudaro 115 tūkst. JAV dolerių.
