Lietuvos teniso klubų lygos čempionų taurės – į Kauną

Lygos „Top“ divizione rato sistema žaidė 3 komandos, savo sudėtyje galinčios turėti esamų ar buvusių teniso profesionalų. Čempionų taurę dramatiškoje kovoje iškovojo „Pušynė top tennis club“ komanda iš Kauno, aplenkusi Vilniaus „Lupikos“ ir „Briedžių“ ekipas.
Intriga „Top“ divizione išliko iki pat paskutinio susitikimo tarp „Pušynė top tennis club“ ir „Lupikos“ komandų. Abi ekipos turėjo po vieną komandinę pergalę, o tarpusavio akistatos rezultatas buvo 3:3, tad šio sezono lygos čempionų vardas sprendėsi paskutiniame septintame dvikovos susitikime.
Kauno komanda pirmąjį setą laimėjo 6:0, o antrame pirmavo 4:1. Visgi vilniečiams pavyko perimti iniciatyvą, o paskutiniame antrojo seto geime – tiebreake – jie buvo pranašesni net 7:0. Lemiamą trečiąjį setą, kuris buvo žaidžiamas iki 10-ies laimėtų taškų, „Pušynė top tennis club“ laimėjo 10:4.
Lietuvos teniso klubų lygos „Top“ diviziono nugalėtojų vardus iškovojo Dovilė Kavolienė, Auksė Mačiulaitytė, Tadas Misevičius, Alfonsas Genys, Mindaugas Simanaitis, Julius Adomavičius, Robertas Blagušauskas, Darius Kavaliauskas, Žydrūnas Velička, Marius Mėgelaitis ir Kęstutis Liepa.
„Tokias įnirtingas, emocingas, atkaklias kovas ne kasdien pamatysi ir didžiausiuose pasaulio turnyruose. Akivaizdu, kad žaidimas už savo komandą, kolegų ir bičiulių palaikymas vertė tenisininkus atiduoti visas jėgas. „SEB arenos“ kortuose lygos finalų metu netrūko nieko: puikų taškų, mėšlungio traukiamų raumenų, pergalės džiaugsmo ir pralaimėjimo liūdesio. Esu tikras, jog šis savaitgalis visiems įrodė, kad teniso klubų varžybos yra labai reikalingos“, – po finalo sakė turnyro vadovas Giedrius Židonis.
Antros pagal pajėgumą lygos čempionų taurė taip pat iškeliavo į Kauną. Šio miesto „Cheatless“ teniso klubas finalinėje dvikovoje 3:2 palaužė Druskininkų teniso klubo komandą.
Serijoje iki 3 pergalių kauniečiai atsiliko 1:2 ir privalėjo laimėti abu likusius susitikimus. Jiems pavyko tai padaryti, o paskutinio mačo likimas ir vėl sprendėsi lemiamame sutrumpintame sete iki 10-ies taškų.
Kauno „Cheatless“ komandos vėliavą gynė ir čempionais tapo Jūratė Apanskaitė, Dovilė Kavolienė, Renata Kolganovienė, Aidas Tratulis, Jonas Kažemėkaitis, Tomas Steponkus, Mindaugas Gedminas, Norbertas Lipinskas, Dainius Stundys, Deividas Drevinskas, Valdas Tratulis.
Kovoje dėl trečios vietos Vilniaus „Atskalūnai“ tokiu pat rezultatu įveikė sostinės „Vilkai ace“ komandą. Paguodos turnyro nugalėtojais tapo „Vilkai winner” ekipa.
„Po finalų galiu drąsiai pasakyti, jog susitiksime ir kitais metais. Iki kitos vasaros sieksime padidinti dalyvaujančių komandų skaičių, praplėsti klubų geografiją. Noriu, kad ilgainiui ši lyga taptų svarbiausiomis mėgėjų teniso varžybomis Lietuvoje“, – kalbėjo G. Židonis.
Lietuvos teniso klubų lygos varžybose šiame sezone iš viso dalyvavo 11 komandų iš Vilniaus, Kauno ir Druskininkų. Šių varžybų partneriu buvo Lietuvos teniso sąjunga.
