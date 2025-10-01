Zelenskis įspėja apie kylančią grėsmę: padėtis kritinė – Zaporižios elektrinė jau savaitę be elektros

Tai ilgiausias elektrinės atjungimas nuo tada, kai Rusija užpuolė ir užėmė šią, didžiausią Europoje, branduolinę jėgainę.
Zelenskio teigimu, Rusijos apšaudymas neleidžia atkurti elektros linijos, būtinos reaktoriams aušinti ir išvengti branduolinės avarijos.
Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi sakė, kad organizacija dirba su abiem pusėmis, siekdama atkurti išorinį elektros tiekimą. Pasak jo, kol veikia dyzeliniai generatoriai, kurie teikia avarinę elektrą, pavojaus iš karto nėra, tačiau tai nėra tvari situacija branduolinės saugos požiūriu.
Padėtis – kritinė
Savo vakaro kreipimesi Zelenskis pridūrė, kad vienas iš dyzelinių generatorių, tiekiančių avarinę energiją, jau sugedo.
„Tai jau septinta diena. Tokių ekstremalių situacijų Zaporižios elektrinėje dar nebuvo. Padėtis kritinė. Rusijos apšaudymas atjungė elektrinę nuo tinklo“, – sakė Zelenskis.
Zaporižios elektrinė, turinti šešis reaktorius, buvo užimta Rusijos kariuomenės pirmosiomis 2022 m. invazijos savaitėmis. Abi pusės reguliariai kaltina viena kitą išpuoliais, kurie kelia grėsmę branduolinei saugai. Elektrinė šiuo metu elektros negamina, tačiau jai reikalinga išorinė galia, kad būtų aušinamas branduolinis kuras ir neįvyktų išsilydymas. Tai jau dešimtasis kartas nuo karo pradžios, kai elektrinė atjungta nuo tinklo.
Zelenskis pabrėžė: „Tai grėsmė visiems. Jokie teroristai pasaulyje nedrįso daryti su atomine elektrine to, ką daro Rusija. Ir pasaulis negali tylėti.“
Grossi pareiškė, kad palaiko nuolatinį kontaktą su abiem pusėmis, kad būtų sudarytos sąlygos greitam elektrinės prijungimui prie tinklo. Jis pridūrė, kad elektrinėje šiuo metu veikia aštuoni dyzeliniai generatoriai, dar devyni yra parengties režime, o trys – priežiūroje.
„Nė viena pusė nepasinaudos branduoline avarija. Raginu abi puses bendradarbiauti su mumis ir leisti atlikti būtinus remontus“, – teigė Grossi.
Rusijos pareigūnai kol kas nekomentavo naujausių pranešimų apie situaciją Zaporižios elektrinėje.
TATENA stebėtojai nuolat dirba Zaporižios ir dar trijose kitose Ukrainos atominėse elektrinėse.
