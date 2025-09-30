Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys su naująja Turkijos ambasadore Lietuvoje aptarė dvišalį bendradarbiavimą

2025-09-30 15:37 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 15:37

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys antradienį susitiko su pareigas Lietuvoje pradėjusia eiti Turkijos ambasadore Esra Toplu.

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys antradienį susitiko su pareigas Lietuvoje pradėjusia eiti Turkijos ambasadore Esra Toplu.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), susitikime jie aptarė saugumo situacijos regione, bendradarbiavimo NATO ir paramos Ukrainai stiprinimo klausimus.

K. Budrys taip pat padėkojo naujajai ambasadorei už svarų Turkijos  indėlį į Lietuvos ir Baltijos šalių saugumą, ypač už žvalgybinio AWACS orlaivio dislokavimą mūsų regione.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be kita ko, Lietuvos diplomatijos vadovas akcentavo, jog Europos paramos Ukrainai svarbą, siekiant stiprinti tarptautinės bendruomenės politinį palaikymą ir užtikrinti, kad agresorius negalėtų apeiti sankcijų. 

Susitikime taip pat aptartos galimybės plėsti bendradarbiavimą prekybos, ekonomikos, turizmo, energetikos, informacinių technologijų, gyvybės mokslų ir startuolių srityse. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų