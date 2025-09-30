Budrys su naująja Turkijos ambasadore Lietuvoje aptarė dvišalį bendradarbiavimą

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), susitikime jie aptarė saugumo situacijos regione, bendradarbiavimo NATO ir paramos Ukrainai stiprinimo klausimus.
K. Budrys taip pat padėkojo naujajai ambasadorei už svarų Turkijos indėlį į Lietuvos ir Baltijos šalių saugumą, ypač už žvalgybinio AWACS orlaivio dislokavimą mūsų regione.
Be kita ko, Lietuvos diplomatijos vadovas akcentavo, jog Europos paramos Ukrainai svarbą, siekiant stiprinti tarptautinės bendruomenės politinį palaikymą ir užtikrinti, kad agresorius negalėtų apeiti sankcijų.
Susitikime taip pat aptartos galimybės plėsti bendradarbiavimą prekybos, ekonomikos, turizmo, energetikos, informacinių technologijų, gyvybės mokslų ir startuolių srityse.
