Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

M.Sajus tapo pagrindiniu pergalės kalviu

2025-09-28 14:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-28 14:55

Turkijos pirmenybėse sėkmingai startavo Izmiro „Aliaga Petkim“ (1/0) su Martynu Sajumi.

M.Sajus sužaidė solidžiai

Turkijos pirmenybėse sėkmingai startavo Izmiro „Aliaga Petkim“ (1/0) su Martynu Sajumi.

REKLAMA
0

Lietuvio klubas namie 85:73 (24:15, 33:16, 14:16, 14:26) nugalėjo Izmiro „Pinar Karšiyaka“ (0/1).

„Aliaga Petkim“ dar iki ilgosios pertraukos atsiplėšė 57:31 ir vėliau neleido suabejoti savo pranašumu.

M.Sajus per 25 minutes surinko 19 taškų (8/9 dvitaškių, 3/5 baudų metimų), 3 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 2 blokus, pražangą bei 21 naudingumo balą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

16 taškų prie pergalės pridėjo Davidas Efianayi (5 atk. kam., 7 rez. perd., 2/6 tritaškių), 15 – Danielis Utomi (4 atk. kam.), 10 – Yannickas Franke (5 klaidos, 2/7 tritaškių).

Varžovams 19 taškų pelnė Sametas Geyikas (4 atk. kam.), 17 – Chrisas Chiozza (4 atk. kam., 9 rez. perd., 5/11 tritaškių).

Po savaitės M.Sajaus laukia rimtas iššūkis – viešnagė pas Stambulo „Fenerbahče“ (0/1).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų