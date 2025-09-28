M.Sajus tapo pagrindiniu pergalės kalviu

Lietuvio klubas namie 85:73 (24:15, 33:16, 14:16, 14:26) nugalėjo Izmiro „Pinar Karšiyaka“ (0/1).
„Aliaga Petkim“ dar iki ilgosios pertraukos atsiplėšė 57:31 ir vėliau neleido suabejoti savo pranašumu.
M.Sajus per 25 minutes surinko 19 taškų (8/9 dvitaškių, 3/5 baudų metimų), 3 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 2 blokus, pražangą bei 21 naudingumo balą.
16 taškų prie pergalės pridėjo Davidas Efianayi (5 atk. kam., 7 rez. perd., 2/6 tritaškių), 15 – Danielis Utomi (4 atk. kam.), 10 – Yannickas Franke (5 klaidos, 2/7 tritaškių).
Varžovams 19 taškų pelnė Sametas Geyikas (4 atk. kam.), 17 – Chrisas Chiozza (4 atk. kam., 9 rez. perd., 5/11 tritaškių).
Po savaitės M.Sajaus laukia rimtas iššūkis – viešnagė pas Stambulo „Fenerbahče“ (0/1).
