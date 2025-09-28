Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„La Laguna“ su ryškiu R.Giedraičiu pralaimėjo dramą prieš „Real“

2025-09-28 00:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-28 00:06

Antrasis Ispanijos Supertaurės pusfinalis virto tikrų tikriausia drama.

R.Giedraitis pergalės nepasiekė

Antrasis Ispanijos Supertaurės pusfinalis virto tikrų tikriausia drama.

0

Tenerifės „La Laguna“ po įtemptos kovos Malagoje 71:72 (17:18, 28:17, 15:20, 11:17) krito prieš Madrido „Real“.

Pirmoje mačo dalyje viena ryškiausių figūrų buvo 10 taškų surinkęs Rokas Giedraitis, o Kanarų klubas atsiplėšė 45:35.

Vėliau skirtumas tarp komandų stabiliai tirpo, o likus žaisti 20 sekundžių rezultatą baudų metimais persvėrė Gabrielis Deckas – 72:71. Atsakomąją ataką „La Laguna“ sprendė lemiamu metimu, bet Jaime Fernandezo šūvis skriejo pro šalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R.Giedraitis per 24 minutes surinko 11 taškų (2/3 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 2 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą bei 12 naudingumo balų.

Rezultatyvesni už lietuvį Tenerifės ekipoje buvo tik 23 taškus pelnęs Giorgis Shermadini (7/11 dvitaškių) ir 14 pridėjęs Marcelinho Huertas (4 klaidos).

Nugalėtojams po 12 taškų pelnė G.Dekcas ir Sergio Llullas, 10 pridėjo Andresas Felizas (4 atk. kam., 4 rez. perd.), 8 – Walteris Tavaresas (6 atk. kam., 2 blokai).

Finale šios poros nugalėtojo sulaukė Valensijos „Valencia“.

