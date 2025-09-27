M.Blaževičius sezoną pradėjo galingu pasirodymu parklupdydamas „Fenerbahče“

Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai išvykoje krito prieš Bursos „Tofaš“ (1/0) – 78:80 (18:18, 21:25, 22:15, 17:22).
Prasidedant paskutinei mačo minutei rezultatą lygino Yigitcanas Saybiras (78:78), komandos apsikeitė nerezultatyviomis atakomis, o paskutinę sekundę pergalingu metimu pasižymėjo Maxwellas Lewisas.
TOFAŞ AVRUPA ŞAMPİYONU’NU SON SANİYE BASKETİYLE DEVİRDİ
Basketbol Süper Ligi 1. haftasında TOFAŞ, sahasında Fenerbahçe Beko’yu Maxwell Lewis’in son saniye basketiyle 80-78 mağlup etmeyi başardı.
🎥 @emrekurtbay_ pic.twitter.com/fqDXwOHjUp
Pagrindiniu „Tofaš“ pergalės kalviu tapo Marekas Blaževičius – 24 minutės, 21 taškas (9/11 dvitaškių, 3/4 baudų metimų), 5 atkovoti ir prarastas kamuolys, 4 rezultatyvūs perdavimai, blokas, pražanga bei 27 naudingumo balai.
16 taškų prie pergalės pridėjo Y.Saybiras (7/9 dvitaškių, 5 atk. kam.), 14 – Warrenas Kiddas, Tolga Gečimas penkis taškus pagardino dešimčia rezultatyvių perdavimų. Mačo herojumi tapusiam M.Lewisui lemiamas metimas tapo dviem vieninteliais taškais.
Stambulo klubui 24 taškus pelnė naujokas Talenas Hortonas-Tuckeris (7 rez. perd.), po 10 – Armando Bacot (5 atk. kam.) ir Devonas Hallas (0/5 tritaškių), 9 – Onuralpas Bitimas.
„Fenerbahče“ pergalės negarantavo nei laimėta kova dėl kamuolių (43:36), nei varžovų sukaustymas ties perimetru – „Tofaš“ pataikė vienintelį tritaškį (14 bandymų, 7 procentų tikslumas).
Bursos klubui dar teks palaukti FIBA Čempionų lygos starto, o „Fenerbahče“ ruošiasi dvigubai Eurolygos savaitei, kurią užbaigs Kaune.
