Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

M.Blaževičius sezoną pradėjo galingu pasirodymu parklupdydamas „Fenerbahče“

2025-09-27 22:41 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-27 22:41

Turkijos pirmenybes šaltu pradėjo Eurolygos titulą ginsianti Stambulo „Fenerbahče“ (0/1).

M.Blaževičius buvo sunkiai sulaikomas

Turkijos pirmenybes šaltu pradėjo Eurolygos titulą ginsianti Stambulo „Fenerbahče“ (0/1).

REKLAMA
0

Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai išvykoje krito prieš Bursos „Tofaš“ (1/0) – 78:80 (18:18, 21:25, 22:15, 17:22).

Prasidedant paskutinei mačo minutei rezultatą lygino Yigitcanas Saybiras (78:78), komandos apsikeitė nerezultatyviomis atakomis, o paskutinę sekundę pergalingu metimu pasižymėjo Maxwellas Lewisas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagrindiniu „Tofaš“ pergalės kalviu tapo Marekas Blaževičius – 24 minutės, 21 taškas (9/11 dvitaškių, 3/4 baudų metimų), 5 atkovoti ir prarastas kamuolys, 4 rezultatyvūs perdavimai, blokas, pražanga bei 27 naudingumo balai.

REKLAMA

16 taškų prie pergalės pridėjo Y.Saybiras (7/9 dvitaškių, 5 atk. kam.), 14 – Warrenas Kiddas, Tolga Gečimas penkis taškus pagardino dešimčia rezultatyvių perdavimų. Mačo herojumi tapusiam M.Lewisui lemiamas metimas tapo dviem vieninteliais taškais.

Stambulo klubui 24 taškus pelnė naujokas Talenas Hortonas-Tuckeris (7 rez. perd.), po 10 – Armando Bacot (5 atk. kam.) ir Devonas Hallas (0/5 tritaškių), 9 – Onuralpas Bitimas.

REKLAMA
REKLAMA

„Fenerbahče“ pergalės negarantavo nei laimėta kova dėl kamuolių (43:36), nei varžovų sukaustymas ties perimetru – „Tofaš“ pataikė vienintelį tritaškį (14 bandymų, 7 procentų tikslumas).

Bursos klubui dar teks palaukti FIBA Čempionų lygos starto, o „Fenerbahče“ ruošiasi dvigubai Eurolygos savaitei, kurią užbaigs Kaune.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų