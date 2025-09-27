Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Paryžiaus klubas triuškinančiai prisistatė Prancūzijos pirmenybėse

2025-09-27 23:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-27 23:36

Prancūzijos pirmenybėse galingai prisistatė Paryžiaus „Paris" (1/0) klubas.

Paryžiaus klubas startavo galingai

Prancūzijos pirmenybėse galingai prisistatė Paryžiaus „Paris“ (1/0) klubas.

0

Po debiuto Eurolygoje persigrupavusi komanda išvykoje 109:66 (29:19, 28:14, 26:17, 26:16) nušlavė Diunkerko „Gravelines“ (0/1).

Nugalėtojams 17 taškų surinko Amathas M’Baye (4/4 tritaškių), 16 – Justinas Robinsonas (6 rez. perd.), 13 – Nadiras Hifi (3/14 metimų), 12 – Derekas Willisas, 9 – Yakuba Ouattara.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeimininkams 15 taškų atnešė Edonas Maxhuni (1/7 tritaškių, 4 klaidos), 12 – Tajuanas Agee (6 atk. kam.), po 11 – Jonavoje trumpai žaidęs Mike’as Lewisas ir Gauthier Denisas.

Paryžiaus ekipa kitą savaitę paskirs išvykoms – dvigubą Eurolygos savaitę prancūzai lankys Stambulo „Fenerbahče“ ir Tel Avivo „Maccabi“.

