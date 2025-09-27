Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Inter“ įveikė „Cagliari“ ir iškovojo trečią pergalę „Serie A“ čempionate

2025-09-27 23:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-27 23:39

Milano „Inter" klubas Italijos „Serie A" lygos išvykos rungtynėse 2:0 nugalėjo „ Cagliari" futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Milano „Inter“ klubas Italijos „Serie A“ lygos išvykos rungtynėse 2:0 nugalėjo „ Cagliari“ futbolininkus.

0

Lautaro Martinezas rungtynių pradžioje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Inter“ į priekį 1:0.

Francesco Pio Esposito rungtynių pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir įtvirtino svečių pergalę rezultatu 2:0.

L. Martinezas rezultatyviausių „Inter“ žaidėjų sąraše su 117 įvarčių „Serie A“ lygoje pakilo į penktąją poziciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

F. Pio Esposito tapo ketvirtuoju jauniausiuoju Italijos futbolininku, pelniusiu įvartį atstovaujant „Inter“ komandai „Serie A“ lygos rungtynėse (20 metų ir 91 diena).

„Inter“ po 5 sužaistų rungtynių turi surinkęs 9 taškus ir rikiuojasi penktoje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Cagliari“ su 7 taškais žengia dešimtas.

