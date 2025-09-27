„Inter“ įveikė „Cagliari“ ir iškovojo trečią pergalę „Serie A“ čempionate

Lautaro Martinezas rungtynių pradžioje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Inter“ į priekį 1:0.
Francesco Pio Esposito rungtynių pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir įtvirtino svečių pergalę rezultatu 2:0.
L. Martinezas rezultatyviausių „Inter“ žaidėjų sąraše su 117 įvarčių „Serie A“ lygoje pakilo į penktąją poziciją.
F. Pio Esposito tapo ketvirtuoju jauniausiuoju Italijos futbolininku, pelniusiu įvartį atstovaujant „Inter“ komandai „Serie A“ lygos rungtynėse (20 metų ir 91 diena).
„Inter“ po 5 sužaistų rungtynių turi surinkęs 9 taškus ir rikiuojasi penktoje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Cagliari“ su 7 taškais žengia dešimtas.
