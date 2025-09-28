Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

PSG pranoko „Auxerre“ ir įsitvirtino „Ligue 1“ viršūnėje

2025-09-28 00:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-28 00:05

Paryžiaus „Saint-Germain“ klubas Prancūzijos „Ligue 1“ čempionato rungtynėse 2:0 nugalėjo „Auxerre“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Ilya Zabarnyi sužaidus pusvalandį puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė PSG į priekį 1:0. Lucas Beraldo antrojo kėlinio pradžioje tiksliai pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir padvigubino pranašumą 2:0.

Achrafas Hakimi pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę ir rezultatas išliko nepakitęs.

TAIP PAT SKAITYKITE:

PSG gerbėjai šiame susitikime pasiuntė žinutę Ousmane‘ui Dembele, kuris neseniai laimėjo „Ballon d‘Or“ apdovanojimą.

PSG po 6 sužaistų rungtynių turi surinkęs 15 taškų ir rikiuojasi pirmoje „Ligue 1“ čempionato turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Auxerre“ su 6 taškais žengia tryliktas.

 

