PSG pranoko „Auxerre“ ir įsitvirtino „Ligue 1“ viršūnėje

Ilya Zabarnyi sužaidus pusvalandį puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė PSG į priekį 1:0. Lucas Beraldo antrojo kėlinio pradžioje tiksliai pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir padvigubino pranašumą 2:0.
Achrafas Hakimi pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę ir rezultatas išliko nepakitęs.
PSG gerbėjai šiame susitikime pasiuntė žinutę Ousmane‘ui Dembele, kuris neseniai laimėjo „Ballon d‘Or“ apdovanojimą.
PSG fans unveiled a tifo of Dembélé holding the Ballon d’Or 🤩 pic.twitter.com/49rAD9m72q— ESPN FC (@ESPNFC) September 27, 2025
PSG po 6 sužaistų rungtynių turi surinkęs 15 taškų ir rikiuojasi pirmoje „Ligue 1“ čempionato turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Auxerre“ su 6 taškais žengia tryliktas.
