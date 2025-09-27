Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Dramatiška pabaiga: „Tottenham“ paskutinę minutę išgelbėjo tašką rungtynėse su „Wolves“

2025-09-27 23:58
2025-09-27 23:58

Anglijos „Premier“ lygos rungtynės tarp Londono „Tottenham“ ir „Wolves“ komandųbaigėsi lygiosiomis 1:1

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier“ lygos rungtynės tarp Londono „Tottenham“ ir „Wolves“ komandųbaigėsi lygiosiomis 1:1

0

Mohammedas Kudusas pirmajame kėlinyje nukreipė kamuolį į vartus, tačiau buvo užfiksuota nuošalė ir rezultatas išliko nepakitęs. 

Santiago Bueno antrojo kėlinio pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išvedė „Wolves“ į priekį 1:0.

Joao Palhinha 94-ąją minutę smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir išplėšė dramatiškas lygiąsias 1:1.

„Tottenham“ po 6 sužaistų rungtynių turi surinkęs 11 taškų ir rikiuojasi trečioje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Wolves“ su 1 tašku žengia paskutinis, dvidešimtas.

