Dramatiška pabaiga: „Tottenham“ paskutinę minutę išgelbėjo tašką rungtynėse su „Wolves“

Mohammedas Kudusas pirmajame kėlinyje nukreipė kamuolį į vartus, tačiau buvo užfiksuota nuošalė ir rezultatas išliko nepakitęs.
Santiago Bueno antrojo kėlinio pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išvedė „Wolves“ į priekį 1:0.
Joao Palhinha 94-ąją minutę smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir išplėšė dramatiškas lygiąsias 1:1.
„Tottenham“ po 6 sužaistų rungtynių turi surinkęs 11 taškų ir rikiuojasi trečioje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Wolves“ su 1 tašku žengia paskutinis, dvidešimtas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!