TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Eurolygos klubų akistatoje – pratęsimo pareikalavęs trileris

2025-09-28 00:24 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-28 00:24

Italijos Supertaurės pusfinalyje susigrūmė du Eurolygos klubai.

Q.Ellisas gelbėjo Milano klubą

Italijos Supertaurės pusfinalyje susigrūmė du Eurolygos klubai.

0

Milano „EA7 Emporio Armani“ namie po pratęsimo 93:86 (20:22, 22:23, 17:19, 24:19, 10:3) pranoko Bolonijos „Virtus“.

Permainingame mače svarbų tritaškį pataikė Carsenas Edwardsas, likus dvylikai sekundžių išvedęs į priekį „Virtus“ (83:80). Vis dėlto tolimu metimu pratęsimą išplėšė Quinnas Ellisas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Psichologinė persvara tuomet atsidūrė šeimininkų pusėje, o Bolonijos klubas krito per pratęsimą sukrapštęs vos tris taškus.

Nugalėtojams 23 taškus pelnė Shavonas Shieldsas (5/9 tritaškių, 5 atk. kam.), 18 – Zachas LeDay’us (6 atk. kam.), 13 – Leandro Bolmaro (12 atk. kam.), 11 – Devinas Bookeris.

„Virtus“ gretose 21 tašką sumetė C.Edwardsas (4/12 tritaškių), 14 – Saliou Niangas, 13 – Alessandro Pajola (6 rez. perd.), po 10 – Alenas Smailagičius ir Derrickas Alstonas.

Finale Milano klubas susidurs su Brešos „Germani Basket“.

