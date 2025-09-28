Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Slotas pripažino, jog „Liverpool“ nusipelnė pralaimėjimo prieš „Crystal Palace“

2025-09-28 00:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-28 00:16

„Liverpool“ Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 1:2 nusileido „Crystal Palace“ futbolininkams ir patyrė pirmąjį šio sezono pralaimėjimą. Anglijos čempionų vyriausiasis treneris Arne Slotas pripažino, jog komanda nusipelnė pralaimėjimo.

Arne Slotas | Scanpix nuotr.

„Liverpool“ Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 1:2 nusileido „Crystal Palace“ futbolininkams ir patyrė pirmąjį šio sezono pralaimėjimą. Anglijos čempionų vyriausiasis treneris Arne Slotas pripažino, jog komanda nusipelnė pralaimėjimo.

REKLAMA
0

„Galime kaltinti tik save už tai, kaip gynėmės. Vienas mūsų žaidėjo išbėgo, nes norėjo surengti kontrataką, bet tai buvo beprasmiška, nes laikas baigėsi, tad teko gintis. Vienas žaidėjas tuo metu buvo pernelyg linkęs pulti, dėl to pralaidome įvartį ir pralaimėjome rungtynes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmasis kėlinys ir rungtynių pabaiga buvo nuviliantys. Dar kartą reikia pagirti „Crystal Palace“. Tai nėra pirmas kartas, kai mes prieš juos pralaimime. Žaidėme su jais keturis kartus, vieną kartą laimėjome, vieną baigėme lygiosiomis ir du kartus pralaimėjome. Tai parodo, kaip yra sudėtinga juos nugalėti. Jie nusipelnė pirmauti dviem ar trimis įvarčiais po pirmojo kėlinio.

REKLAMA
REKLAMA

Varžovai susikūrė geras progas, bet antrajame kėlinyje žaidėme geriau. Mums šiek tiek prireikė laiko pelnyti įvartį. Praleisti dar vieną įvartį po standartinės situacijos yra apmaudu. Jei viena komanda šį kartą nusipelnė laimėti, tai buvo „Crystal Palace“, – kalbėjo strategas.

Net ir pralaimėjimą patyręs „Liverpool“ su 15 taškų išlieka Anglijos „Premier“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje.  

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų