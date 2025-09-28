Slotas pripažino, jog „Liverpool“ nusipelnė pralaimėjimo prieš „Crystal Palace“

„Galime kaltinti tik save už tai, kaip gynėmės. Vienas mūsų žaidėjo išbėgo, nes norėjo surengti kontrataką, bet tai buvo beprasmiška, nes laikas baigėsi, tad teko gintis. Vienas žaidėjas tuo metu buvo pernelyg linkęs pulti, dėl to pralaidome įvartį ir pralaimėjome rungtynes.
Pirmasis kėlinys ir rungtynių pabaiga buvo nuviliantys. Dar kartą reikia pagirti „Crystal Palace“. Tai nėra pirmas kartas, kai mes prieš juos pralaimime. Žaidėme su jais keturis kartus, vieną kartą laimėjome, vieną baigėme lygiosiomis ir du kartus pralaimėjome. Tai parodo, kaip yra sudėtinga juos nugalėti. Jie nusipelnė pirmauti dviem ar trimis įvarčiais po pirmojo kėlinio.
Varžovai susikūrė geras progas, bet antrajame kėlinyje žaidėme geriau. Mums šiek tiek prireikė laiko pelnyti įvartį. Praleisti dar vieną įvartį po standartinės situacijos yra apmaudu. Jei viena komanda šį kartą nusipelnė laimėti, tai buvo „Crystal Palace“, – kalbėjo strategas.
Net ir pralaimėjimą patyręs „Liverpool“ su 15 taškų išlieka Anglijos „Premier“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje.
