TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po dronų skrydžių Danija stiprina energetikos sektoriaus saugumą

2025-09-30 16:56 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 16:56

Danija sustiprino energetikos objektų apsaugą dėl sabotažo ir hibridinių išpuolių pavojaus, antradienį pranešė vyriausybė, kai anksčiau visoje Šiaurės šalyje buvo pastebėti skraidantys neatpažinti dronai.  

Dronas (nuotr. SCANPIX)

0

Energetikos ministras Larsas Aagaardas Danijos žiniasklaidai sakė, kad energetikos sektoriaus „pasirengimo lygis“ buvo padidintas iki oranžinio, antrojo pagal didumą. 

„Bijome, kad kas nors gali kėsintis į mūsų energijos tiekimą, o šalis be energijos tiekimo yra nefunkcionuojanti“, – transliuotojui TV2 sakė L. Aagaardas. 

Neseniai neatpažinti dronai buvo pastebėti visoje Danijoje, tai privertė uždaryti kelis oro uostus, įskaitant Kopenhagos – didžiausią oro uostą Šiaurės Europoje. Dronai buvo pastebėti ir virš Danijos karinių objektų, tačiau nuo rugsėjo 27 d. naujų pranešimų apie dronus nebuvo. 

Kopenhagoje trečiadienį ir ketvirtadienį vyks Europos Sąjungos viršūnių susitikimas. Siekdama užtikrinti jo saugumą, Danija pranešė iki penktadienio uždaranti oro erdvę visiems civilių dronų skrydžiams, kad priešo dronai nebūtų su jais supainioti.

„Kalba eina ne vien apie dronus. Reikia nukreipti žvilgsnį į pasaulio energetikos infrastruktūrą ir didinti sąmoningumą“, – TV2 sakė L. Aagardas. 

Pastarąjį kartą Danija padidino savo energetikos objektų saugumo lygį 2022 m. rugsėjį po sabotažo „Nord Stream“ dujotiekiuose Baltijos jūroje.

