Trečią dieną tęsiantis vyriausybės uždarymui, JAV nepaskelbė svarbios užimtumo ataskaitos

Vyriausybė šią savaitę taip pat atidėjo kitų ekonominių duomenų paskelbimą, įskaitant ataskaitą apie amerikiečių, prašančių nedarbo išmokų, skaičių, taip atimdama iš vyriausybės ir verslo lyderių naujausius rodiklius, naudojamus priimant sprendimus.
Duomenų skelbimas sustabdytas tuo metu, kai dėl tebesitęsiančio uždarymo šimtai tūkstančių įvairių agentūrų federalinių darbuotojų nedirba ir lieka be atlyginimo.
Kongreso biudžeto biuras neseniai apskaičiavo, kad dėl finansavimo nutraukimo apie 750 tūkst. darbuotojų kasdien gali būti išleisti neapmokamų atostogų.
Tačiau pastaraisiais mėnesiais JAV darbo rinka sulaukė didesnio dėmesio, nes pastebimai sulėtėjo samdymo tempas, o centrinis bankas pirmą kartą šiais metais sumažino bazinių palūkanų normą.
Neturėdamas naujausių oficialių duomenų, „Federalinis rezervų bankas neturės viso vaizdo, kurio jam reikia, kad šį mėnesį galėtų priimti sprendimus dėl palūkanų normų, kurios paveiks kiekvieną šeimą visoje šalyje“, ketvirtadienį perspėjo Elizabeth Warren, vyriausioji demokratė Senato Bankų komitete.
Ji paragino prezidento Donaldo Trumpo administraciją paskelbti jau surinktus duomenis, nepaisant vyriausybės uždarymo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!