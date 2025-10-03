Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trečią dieną tęsiantis vyriausybės uždarymui, JAV nepaskelbė svarbios užimtumo ataskaitos

2025-10-03 16:42 / šaltinis: BNS
2025-10-03 16:42

Jungtinės Valstijos penktadienį nepaskelbė svarbios užimtumo ataskaitos, trečią dieną tęsiantis daliniam vyriausybės uždarymui.

Trečią dieną tęsiantis vyriausybės uždarymui, JAV nepaskelbė svarbios užimtumo ataskaitos

Jungtinės Valstijos penktadienį nepaskelbė svarbios užimtumo ataskaitos, trečią dieną tęsiantis daliniam vyriausybės uždarymui.

REKLAMA
0

Vyriausybė šią savaitę taip pat atidėjo kitų ekonominių duomenų paskelbimą, įskaitant ataskaitą apie amerikiečių, prašančių nedarbo išmokų, skaičių, taip atimdama iš vyriausybės ir verslo lyderių naujausius rodiklius, naudojamus priimant sprendimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Duomenų skelbimas sustabdytas tuo metu, kai dėl tebesitęsiančio uždarymo šimtai tūkstančių įvairių agentūrų federalinių darbuotojų nedirba ir lieka be atlyginimo.

REKLAMA
REKLAMA

Kongreso biudžeto biuras neseniai apskaičiavo, kad dėl finansavimo nutraukimo apie 750 tūkst. darbuotojų kasdien gali būti išleisti neapmokamų atostogų.

REKLAMA

Tačiau pastaraisiais mėnesiais JAV darbo rinka sulaukė didesnio dėmesio, nes pastebimai sulėtėjo samdymo tempas, o centrinis bankas pirmą kartą šiais metais sumažino bazinių palūkanų normą.

Neturėdamas naujausių oficialių duomenų, „Federalinis rezervų bankas neturės viso vaizdo, kurio jam reikia, kad šį mėnesį galėtų priimti sprendimus dėl palūkanų normų, kurios paveiks kiekvieną šeimą visoje šalyje“, ketvirtadienį perspėjo Elizabeth Warren, vyriausioji demokratė Senato Bankų komitete.

Ji paragino prezidento Donaldo Trumpo administraciją paskelbti jau surinktus duomenis, nepaisant vyriausybės uždarymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų