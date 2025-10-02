Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpo užmojis perduoti „Tomahawk“ raketas Ukrainai – „Reuters“ įvardijo, kodėl planas stringa

2025-10-02 23:51
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-02 23:51

JAV prezidento Donaldo Trumpo noras perduoti Ukrainai tolimojo nuotolio raketas „Tomahawk“, labai tikėtina, liks neįgyvendintas, praneša naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi JAV pareigūnu ir trimis kitais su situacija susipažinusiais šaltiniais.

„Tomahawk“ raketos paleidimas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidento Donaldo Trumpo noras perduoti Ukrainai tolimojo nuotolio raketas „Tomahawk“, labai tikėtina, liks neįgyvendintas, praneša naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi JAV pareigūnu ir trimis kitais su situacija susipažinusiais šaltiniais.

0

Kaip pažymi agentūra, to priežastis – dabartinės „Tomahawk“ raketų atsargos yra skirtos JAV laivynui ir kitoms reikmėms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sekmadienį JAV viceprezidentas J.D. Vance‘as pareiškė, kad Vašingtonas svarsto Ukrainos prašymą gauti tolimojo nuotolio raketas „Tomahawk“, kurios galėtų padaryti didelę žalą giliai Rusijos teritorijoje, įskaitant Maskvą.

Trečiadienį „Reuters“ pranešė, kad JAV suteiks Ukrainai žvalgybos informaciją apie tolimus energetikos infrastruktūros taikinius Rusijoje.

Tačiau JAV pareigūnas ir šaltiniai, susipažinę su „Tomahawk“ raketų tiekimu, abejojo, ar įmanoma suteikti kreiserines raketas, kurių veikimo nuotolis yra 2500 kilometrų.

Nors JAV pareigūnas pabrėžė, kad šių ginklų, kuriuos kariuomenė dažnai naudoja sausumos puolimo misijoms, netrūksta, JAV pasiūlė Kyjivui tiekti kitus trumpesnio nuotolio ginklus.

Pareigūnas sakė, kad JAV gali svarstyti galimybę leisti Europos sąjungininkams įsigyti kitus tolimojo nuotolio ginklus ir tiekti juos Ukrainai, tačiau mažai tikėtina, kad Ukrainą gaus „Tomahawk“ raketas.

Pasikeitusi Trumpo retorika

Pastarosiomis savaitėmis JAV prezidentas Donaldas Trumpas smarkiai pakeitė savo požiūrį į karą Ukrainoje, teigdamas, kad Kyjivas galėtų atgauti visą Rusijos užgrobtą teritoriją, ir vadindamas Rusijos kariuomenę „popieriniu tigru“. JAV sprendimas padėti Ukrainai smogti Rusijos energetikos infrastruktūrai atrodo esąs vienas iš konkrečių naujojo požiūrio rezultatų.

JAV ir sąjungininkai sukūrė naują finansinį mechanizmą – Prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašą (PURL), skirtą aprūpinti Ukrainą naujais ginklais ir ginklais iš JAV atsargų, naudojant NATO šalių lėšas.

„Tomahawk“ raketų tiekimas Ukrainai galėtų žymiai išplėsti jos smogiamąsias galimybes, leidžiant jai smogti į giliai Rusijos teritorijoje esančius taikinius, įskaitant karines bazes, logistikos centrus, aerodromus ir vadavietes, kurie šiuo metu yra nepasiekiami.

Kremlius perspėja dėl eskalavimo

Tuo tarpu Kremlius ketvirtadienį pareiškė, kad jei JAV tieks „Tomahawk“ raketas Ukrainai, tai sukels naują pavojingą eskalavimą tarp Rusijos ir Vakarų.

Rusija taip pat pareiškė, kad Kremliaus žvalgyba analizuoja, ar JAV tieks „Tomahawk“ sparnuotąsias raketas Ukrainai.

