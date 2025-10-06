Trumpas ragina Gazos Ruožo taikos derybose „judėti greitai“

„Šį savaitgalį buvo labai pozityvių diskusijų su „Hamas“ ir Šalimis visame Pasaulyje (Arabų, Musulmonų ir visų kitų), kad būtų paleisti Įkaitai, užbaigtas Karas Gazos (Ruože), bet (ir), dar svarbiau, (kad) pagaliau turėtume ilgai sieką TAIKĄ Artimuosiuose Rytuose“, – parašė jis savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
„Šios derybos buvo labai sėkmingos ir ėjosi greitai. Techninės komandos vėl susitiks pirmadienį Egipte, kad viską užbaigtų ir išsiaiškintų paskutines detales. Man pasakyta, kad pirmasis etapas turėtų būti užbaigtas šią savaitę, ir prašau visų JUDĖTI GREITAI“, – rašė D. Trumpas.
Derybos Egipte rengiamos „Hamas“ teigiamai atsakius į D. Trumpo pasiūlymą dėl įkaitų paleidimo ir Gazos Ruožo administravimo po karo.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šeštadienį sakė nurodęs derybininkams vykti į Egiptą „galutinai parengti techninių detalių“, o Kairas patvirtino, kad taip pat priims „Hamas“ delegaciją deryboms dėl „apsikeitimo visais izraeliečių sulaikytaisiais ir palestiniečių kaliniais (...) sąlygų bei detalių“.
D. Trumpas šeštadienį taip pat išsiuntė į Egiptą du pasiuntinius, savo žentą Jaredą Kushnerį ir savo pagrindinį derybininką Artimųjų Rytų klausimams Steve'ą Witkoffą, pranešė Baltieji rūmai.
