Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas ragina Gazos Ruožo taikos derybose „judėti greitai“

2025-10-06 06:59 / šaltinis: BNS
2025-10-06 06:59

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį paragino „Hamas“ ir Izraelio derybininkus, vykstančius į Egiptą svarbioms deryboms dėl karo Gazos Ruože užbaigimo, „judėti greitai“ ir pridūrė, kad buvo „labai pozityvių diskusijų“ su palestiniečių islamistų grupuote.

D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį paragino „Hamas“ ir Izraelio derybininkus, vykstančius į Egiptą svarbioms deryboms dėl karo Gazos Ruože užbaigimo, „judėti greitai“ ir pridūrė, kad buvo „labai pozityvių diskusijų“ su palestiniečių islamistų grupuote.

REKLAMA
1

„Šį savaitgalį buvo labai pozityvių diskusijų su „Hamas“ ir Šalimis visame Pasaulyje (Arabų, Musulmonų ir visų kitų), kad būtų paleisti Įkaitai, užbaigtas Karas Gazos (Ruože), bet (ir), dar svarbiau, (kad) pagaliau turėtume ilgai sieką TAIKĄ Artimuosiuose Rytuose“, – parašė jis savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šios derybos buvo labai sėkmingos ir ėjosi greitai. Techninės komandos vėl susitiks pirmadienį Egipte, kad viską užbaigtų ir išsiaiškintų paskutines detales. Man pasakyta, kad pirmasis etapas turėtų būti užbaigtas šią savaitę, ir prašau visų JUDĖTI GREITAI“, – rašė D. Trumpas.

REKLAMA
REKLAMA

Derybos Egipte rengiamos „Hamas“ teigiamai atsakius į D. Trumpo pasiūlymą dėl įkaitų paleidimo ir Gazos Ruožo administravimo po karo.

REKLAMA

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šeštadienį sakė nurodęs derybininkams vykti į Egiptą „galutinai parengti techninių detalių“, o Kairas patvirtino, kad taip pat priims „Hamas“ delegaciją deryboms dėl „apsikeitimo visais izraeliečių sulaikytaisiais ir palestiniečių kaliniais (...) sąlygų bei detalių“.

D. Trumpas šeštadienį taip pat išsiuntė į Egiptą du pasiuntinius, savo žentą Jaredą Kushnerį ir savo pagrindinį derybininką Artimųjų Rytų klausimams Steve'ą Witkoffą, pranešė Baltieji rūmai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpas: Rusijos ekonomika ritasi velniop ir nieko jie Ukrainoje neužima (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Trumpas apie Putino pasiūlymą: „Man tai skamba kaip gera idėja“ (2)
Donaldas Trumpas (AP Photo nuotr.)
Donaldas Trumpas su savo biudžeto direktoriumi aptarinės federalinių agentūrų karpymą (1)
Visi svarsto, ką čia sugalvojo Trumpas? JAV skubiai sušaukė kariuomenės vadus (nuotr. SCANPIX)
Visi svarsto, ką čia sugalvojo Trumpas? JAV skubiai sušaukė kariuomenės vadus (5)
Trumpas: Rusijos ekonomika ritasi velniop ir nieko jie Ukrainoje neužima (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
To pasaulis nesitikėjo: Trumpas kirto Putinui – kuo tai baigsis? (115)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų