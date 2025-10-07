Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Nobelio premiją laimėjęs mokslininkas dingo: išėjo į gamtą ir neatsiliepia komitetui

2025-10-07 15:06 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-07 15:06

Nobelio komitetas susidūrė su neįprasta problema – negali susisiekti su vienu iš šių metų medicinos premijos laureatų. Mokslininkas Fredas Ramsdellas, apdovanotas už atradimus imunologijos srityje, šiuo metu mėgaujasi skaitmeniniu detoksu ir keliauja po atokias Aidaho vietoves be ryšio su išoriniu pasauliu.

Nobelio premiją laimėjęs mokslininkas dingo: išėjo į gamtą ir neatsiliepia komitetui (nuotr. SCANPIX)

Nobelio komitetas susidūrė su neįprasta problema – negali susisiekti su vienu iš šių metų medicinos premijos laureatų. Mokslininkas Fredas Ramsdellas, apdovanotas už atradimus imunologijos srityje, šiuo metu mėgaujasi skaitmeniniu detoksu ir keliauja po atokias Aidaho vietoves be ryšio su išoriniu pasauliu.

0

F. Ramsdellas – vienas iš mokslininkų, kuriems buvo paskirta 2025 m. Nobelio medicinos premija, – gali to dar nežinoti, nes šiuo metu yra kažkur Aidaho valstijoje, ir su juo neįmanoma susisiekti.

Nobelio komitetas negali susisiekti su šių metų medicinos premijos laureatu, kuris, kaip sakoma, „gyvena geriausią savo gyvenimą“, keliaudamas pėsčiomis ir „būdamas atitolęs nuo civilizacijos“, pranešė jo San Francisko laboratorijos „Sonoma Biotherapeutics“ atstovas.

Mokslininkas nusipelno pagyrimo

F. Ramsdellas pasidalijo prestižinį apdovanojimą su Mary Brunkow iš Sietlo (Vašingtono valstija) ir Shimonu Sakaguchi iš Osakos universiteto Japonijoje už jų atradimus, susijusius su imuninės sistemos veikimu.

Jeffrey Bluestone‘as, F. Ramsdello draugas ir laboratorijos įkūrėjas, sakė, kad mokslininkas nusipelno pagyrimo, tačiau ir jis pats negali su juo susisiekti.

„Aš pats bandžiau su juo susisiekti. Manau, kad jis keliauja su kuprine po Aidaho provinciją“, – sakė J. Bluestone‘as.

Nobelio komitetas taip pat susidūrė su kliūtimis, bandydamas susisiekti su M. Brunkow. Tačiau galiausiai su ja pavyko susisiekti.

„Paprašiau jų, jei turės galimybę, man perskambinti“, – spaudos konferencijoje, kurioje buvo paskelbti nugalėtojai, sakė Nobelio komiteto generalinis sekretorius Thomas Perlmannas.

Trijulė laimėjo premiją už tyrimus, kurių metu buvo identifikuoti imuninės sistemos „saugotojai“ – vadinamosios reguliuojančios T ląstelės, rašo „The Guardian“.

Jų darbas susijęs su vadinamąja „periferine imunine tolerancija“, kuri neleidžia imuninei sistemai pakenkti organizmui.

Šie atradimai atvėrė naują tyrimų sritį ir sudarė prielaidas kurti potencialius medicininius gydymo metodus, šiuo metu vertinamus klinikiniuose tyrimuose.

