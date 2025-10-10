Latviams trūko kantrybė – iš šalies išvaro šimtus rusų: jei neišvyks patys, bus deportuoti

Po to, kai 2022 m. pradžioje Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Latvija pakeitė Imigracijos įstatymą, o 2024 m. jį dar labiau sugriežtino, nustatydama griežtesnes taisykles Rusijos piliečiams, norintiems likti Baltijos šalyje.
Pagal šiuos pakeitimus Rusijos piliečiai, norėdami legaliai likti šalyje, iki 2025 m. birželio 30 d. turėjo kreiptis dėl Europos Sąjungos nuolatinio gyventojo statuso, įrodyti A2 lygio latvių kalbos žinias.
841 Rusijos pilietis privalės palikti Latviją
Naujosios taisyklės turėjo įtakos maždaug 30 tūkst. Rusijos piliečių. Nors dauguma sugebėjo jas įvykdyti, apie 2600 savanoriškai išvyko iš Latvijos.
Tačiau 841 Rusijos pilietis laiku nepateikė reikiamų dokumentų, todėl privalo išvykti iš Latvijos iki spalio 13 d. Nuolatinis nepagrįstas įstatymų nesilaikymas gali baigtis priverstiniu deportavimu, rašo „Politico“.
Dėl didėjančios įtampos su Maskva Latvijoje imtasi naujų priemonių nacionaliniam saugumui stiprinti.
